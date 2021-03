Basketful of Heads

June Branch mène une vie des plus tranquilles... jusqu'au jour où quatre criminels parviennent à s'évader de prison et enlever son petit ami, Liam. Pour leur échapper, June n'a d'autre choix que de se munir d'une arme étrange... une hache viking du VIIIe siècle ! Mais celle-ci est dotée de propriétés bien singulières : à même de décapiter un homme, elle laisse cependant les têtes fendues... conscientes ! Pour sauver Liam, June n'a plus qu'une seule solution : garder la tête (ou plutôt tout un panier de têtes) froide...

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Basketful of Heads



Date de sortie : 02 avril 2021

Pagination : 192 pages

Contenu vo : Contenu : Basketful of Heads #1-7

Prix : 18 €





Batman : Detective tome 5

Un nouvel adversaire, se faisant appeler le Miroir, rode dans les rues de Gotham. Mais est-il réellement aussi mauvais que ce qu'il laisse à penser ? Ou est-il simplement le reflet de la perversion du monde qui l'entoure? Pendant que la Bat-Family doit lutter contre la véritable armée qu'il a levée, Damian Wayne se cache dans l'ombre, planifiant son prochain mouvement dans la traque qu'il mène contre son père, le Chevalier Noir.

Collection : DC Rebirth

Série : Batman : Detective



Date de sortie : 02 avril 2021

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Detective Comics #1027-1033

Prix : 29 €





Paper Girls tome 6

Après avoir survécu à leur odyssée temporelle, du fond des âges au terrifiant Cleveland ultra-futuriste de 2171, les Paper Girls Mac, KJ, Tiff et Erin embarquent sans le savoir pour leur dernier voyage. Séparées à travers différentes époques, toutes devront localiser une brèche dans le continuum espace-temps qui pourrait leur permettre de rentrer chez elles, en 1988.

Collection : Urban Indies

Série : Paper Girls



Date de sortie : 02 avril 2021

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Paper Girls #26-30

Prix : 16 €



Batman Metal : Le Multivers Noir tome 2

Tempus Fuginaut, le voyageur des mondes, qui a la faculté d'être témoin des événements qui se déroulent sur toutes les planètes du Multivers, continue son observation des moments les plus sombres de la dimension du Batman Qui Rit. Ce Multivers Noir, où des instants fondateurs des autres réalités, comme le Flashpoint, la confrontation entre Batman et Silence ou encore la Crise des Terres Infinies, ont aussi pris des tournures plus tragiques les unes que les autres.

Collection : DC Rebirth

Série : Batman Metal : Le Multivers Noir



Date de sortie : 09 avril 2021

Pagination : 464 pages

Contenu vo : TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: BATMAN: HUSH #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: FLASHPOINT #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: CRISIS ON INFINITE EARTHS #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: DARK NIGHTS: METAL #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: WONDER WOMAN: WAR OF THE GODS #1

Prix : 35 €



DCeased Hope At World’s End

L'équation anti-vie a infecté plus d'un milliard de personnes sur Terre. De chaque côté de l'échiquier, héros comme vilains, nombreux sont ceux qui lui ont succombé. Immédiatement après la destruction de Metropolis, Superman et Wonder Woman mènent un effort pour endiguer la vague d'infection, préserver et protéger les survivants et essayer d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. À l'heure la plus sombre de la Terre, l'humanité fait face à son plus grand défi, ne pas perdre espoir, quand tout semble déjà perdu.

Collection : DC Deluxe

Série : DCeased Hope At World's End



Date de sortie : 09 avril 2021

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Dceased : Hope at world's end #1-15

Prix : 18 €





Justice League Endless Winter

Il y a un millier d'années, un dieu nordique répondant au nom de Frost King a menacé le monde et ses habitants. À l'époque, une équipe de héros composée de Black Adam, la Créature du Marais, Hippolyte et Viking Prince s'était rassemblée pour s'opposer à cette ancienne divinité capable de contrôler des écosystèmes entiers. Le combat s'était alors soldée par une victoire... mais à quel prix ? Aujourd'hui, le géant de glace est de retour de son exil, et un blizzard mortel l'accompagne...

Collection : DC Rebirth

Série : Justice League Endless Winter



Date de sortie : 09 avril 2021

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Contenu : Justice League: Endless Winter #1, The Flash #767, Superman: Endless Winter Special #1, Aquaman #66, Justice League #58, Teen Titans: Endless Winter Special #1, Justice League Dark #29, Black Adam: Endless Winter Special #1, Justice League: Endless Winter Special #2

Prix : 23 €





Antihéros

Piper Pájaro et Sloane MacBrute sont deux jeunes fille de treize ans. Á première vue, tout les oppose. Piper est populaire, enjouée et optimiste. Elle est toujours prête à rendre service à ses ami(e)s. Sloane, elle, est un loup solitaire. Elle est souvent grincheuse, voire acerbe et sait très bien se débrouiller par elle-même. Lorsqu'elles ne sont pas en cours, toutes deux enfilent leur plus beau costume pour rendre justice à leur façon : Piper utilise ses pouvoirs pour faire le bien, même si elle laisse souvent derrière elle un sacré bazar ; Sloane préfère mettre son intelligence au service d'actions plus contestables. Que se passerait-il si les deux jeunes filles se retrouvaient subitement projetées dans le corps de l'autre ?! Se trouveraient-elles finalement plus de points communs qu'elles ne l'auraient imaginé ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir !

Collection : URBAN KIDS

Série : Antihéros



Date de sortie : 16 avril 2021

Pagination : 160 pages

Contenu vo : AntiHero TPB

Prix : 10 €





Batman bimestriel #9

À la reconquête de Gotham City !

Loin de Gotham City, Bruce Wayne et Selina Kyle ont raccroché les gants et profitent de villégiatures bien méritées sur la plage. Mais la vie de héros les démange, et ils projettent de revenir arracher leur ville à Bane. Pendant ce temps, le nouveau Batman, alias Thomas Wayne, doit affronter une coalition de héros menée par Damian Wayne, alias Robin. Par Tom KING, Clay MANN et John ROMITA Jr. Après une nouvelle confrontation musclée face à Deadshot dans la jungle, Batman doit affronter à nouveau Mister Freeze. Par Peter J. TOMASI, Christian DUCE et Doug MAHNKE. Et sur Apokolips, Mamie Bonheur et ses Furies sont bien décidées à montrer que la place d'une femme n'est pas à l'arrière quand toute la planète part en guerre. Une interprétation au goût du jour d'un des pans du Quatrième Monde de Jack KIRBY, par Cecil CASTELLUCCI et Adriana MELO.

Collection : DC PRESSE

Série : Batman bimestriel



Date de sortie : 16 avril 2021

Pagination : 336 pages

Contenu vo : CONTIENT : • BATMAN #78, #79, #80 et #81 • DETECTIVE COMICS #1010, #1011, 1012 et #1013 • FEMALE FURIES #1 à #6

Prix : 13.17 €





Batman Death Metal #2 Ghost Edition

Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.

Collection : DC Rebirth



Date de sortie : 16 avril 2021

Pagination : 40 pages

Contenu vo : Dark Knights Death Metal #2

Prix : 10 €



Batman Joker war tome 3

Le Joker est parvenu un temps à ses fins en prenant le contrôle de la ville et en ruinant Bruce Wayne ! Laissé exsangue à l'issue de leur combat, Batman doit désormais rebâtir sa vie et retrouver la confiance de ses alliés comme des citoyens de Gotham. Car de nouveaux ennemis, comme Punchline et le Ghost Maker ne vont pas lui laisser le temps de reprendre son souffle !

Collection : DC Rebirth

Série : Batman joker War



Date de sortie : 16 avril 2021

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Batman #101-105, Batman Annual #5, Punchline Special #1

Prix : 20 €



Bully Wars

Tout au long de leur scolarité à Rottenville, Spencer, Edith, Ernie et bien d'autres ont dû subir les brimades incessantes de la plus grosse brute de l'école, Rufus Ruffhouse. En rentrant au lycée, ils n'auraient jamais imaginé que les choses puissent changer, que leur ennemi de toujours allait trouver plus fort que lui et devenir à son tour victime de harcèlement scolaire. Comble : lui qui pensait être le tyran le plus craint et respecté de la ville n'a même pas été convié à la célèbre « guerre des Brutes », dont Hock est l'indétrônable vainqueur depuis maintenant trois ans. Son ego en prend un sacré coup. C'est alors qu'une alliance étonnante va se faire entre Rufus et ses anciens boucs émissaires pour tenter de survivre ensemble au concours façon Hunger Games qui s'annonce.

Collection : URBAN KIDS

Série : Bully Wars



Date de sortie : 16 avril 2021

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Bully Wars volume one (#1-5)

Prix : 15 €



Batman Arkham : Poison Ivy

Pamela Lillian Isley était une jeune étudiante fascinée par la botanique et la toxicologie lorsque le professeur Jason Woodrue a expérimenté sur elle des produits interdits. Devenue Poison Ivy, elle s'est lancée dans une lutte incessante contre Batman et les autorités, notamment les grands pollueurs qui mettent à mal l'équilibre écologique de la planète, et tente d'instaurer le règne incontesté du monde des plantes.

Collection : DC Nemesis

Série : Batman Arkham

Date de sortie : 23 avril 2021

Pagination : 344 pages

Contenu vo : Batman #181, Secret Origins #36, Legends of the Dark Knight #42-43, Batman: Shadow of the Bat Annual #3, Batman/Poison Ivy #1, Batman Chronicles #9, Batman: Gotham Knights #14-15, Batman/Poison Ivy: Cast Shadows, Joker's Asylum: Poison Ivy #1, Secret Origins V2 #10

Prix : 29 €



Clark Kent : Superman tome 6

Superman est pris entre deux feux : à Metropolis, l'Homme d'Acier se retrouve aux prises avec Brume Pourpre et Marisol Leone, nouvelle propriétaire du Daily Planet, tandis que dans le cosmos, la race des Synmar décide d'envoyer un émissaire pour tuer le surhomme ! Heureusement, le Dernier Fils de Krypton pourra compter sur l'aide de son fils, Jon, de sa cousine, Supergirl, et d'un nouveau venu dénommé Conner Kent, qui prétend être... son clone !

Collection : DC Rebirth

Série : Clark Kent : Superman



Date de sortie : 23 avril 2021

Pagination : 344 pages

Contenu vo : Contenu : Action Comics #1022-1028, Superman #23-28

Prix : 29 €



Doom Patrol tome 3

Le pays est pris de folie tandis que Monsieur Personne se lance dans une campagne électorale surréaliste au sens propre ! Cliff Steele pense que la Doom Patrol doit agir, mais Crazy Jane n'est pas convaincue de la nécessité d'un combat. Et Rebis, que ses équipiers ont connu sous le nom de Larry Traynor, quitte l'équipe afin de préparer un mystérieux avènement dont il ne veut rien dire. Privée de deux de ses membres, la Doom Patrol semble démunie face à la folie qui se répand, et l'aide d'un certain Willoughby Kipling ne sera pas de trop !

Collection : Vertigo Essentiels

Série : Doom Patrol



Date de sortie : 23 avril 2021

Pagination : 424 pages

Contenu vo : #51-63

Prix : 35 €







