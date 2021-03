Si vous aimez, les belles statues dans l'univers DC, Iron Studios, vient d'annoncer une superbe statue de Superman.La figurine mesure pas moins de 30cm et est en résine, peinte à la main. Le prix est plutôt correct, compter 149.99€ sans les frais de port.Elle sera disponible, le 4 ème trimestre 2021.

posted the 03/19/2021 at 10:52 PM by leblogdeshacka