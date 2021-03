Le jeu Golden Force est disponible en préco dans sa version collector, avec comme contenu assez sympa un coffret en bois.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un certificat d'authenticité-Un médaillon-Un futur pack numéroté-L'OST sur CD-Un t-shirt-Un Artwork-Un set de dessous de verres en cuir-Un porte-cléLe tout dans un coffret en bois, le collector est disponible sur Switch et PS4 pour 100€

posted the 03/10/2021 at 02:30 PM by leblogdeshacka