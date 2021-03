JeuxActu

Ce n'est un scoop pour personne, Sony Interactive Entertainment laisse doucement mais sûrement ses plus grosses exclusivités consoles filer vers le monde du PC. Il y a eu Death Stranding et Horizon Zero Dawn en 2020, et plus récemment, c'est Days Gone qui va avoir droit à une seconde jeunesse en 2021. Mais il semblerait que les plans de Sony aillent un peu plus loin, avec le déploiement de titres hautement ancrés dans l'ADN PlayStation, à savoir Uncharted, Ghost of Tsushima, Bloodborne et même GOD OF WAR. C'est un certain leaker, connu sous le nom de @CrazyLeaksTrain sur Twitter, qui s'est fendu d'un tweet on ne peut plus explicite.Bien sûr, on pourrait ne pas prêter attention à ce message posté il y a quelques minutes, sauf que cet insider en question a dévoilé de nombreux projets qui ont bel et bien vu le jour par la suite. C'est grâce à lui que nous avons su en avance que la saga Kingdom Hearts allait être adaptée sur PC, de même pour Nioh 2 et Ninja Gaiden : Master Collection.