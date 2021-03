Profitez de 4 manettes Dualsense pour ressentir avec 4 de vos amis de nouvelles sensations sur Sackboy: A Big Adventure, Fortnite (à 2 en coop, sans avoir besoin d'un abonnement Playstation Plus pour jouer en ligne), se tirer la bourre à 4 sur le très fun DiRT 5, Call of Duty: Black Ops Cold War, FIFA 21, Haven, WRC 9 et ses vibrations très convaincantes ou bien encore Overcooked! All You Can Eat !Tous ces jeux sont optimisés pour la nouvelle console Next-Gen de Sony.Plus d'informations : Playstation.com