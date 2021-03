Alpha Flight : L'intégrale 1978-1984

L'une des œuvres maîtresses de John Byrne a enfin son INTÉGRALE ! Retrouvez les super-héros canadiens Guardian, Harfang, Sasquatch, Puck et les autres d'abord dans des épisodes des X-Men et de Machine Man, puis dans leur propre série !

(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1963) 109, 120-121, 139-140, Machine Man (1978 ) 18 et Alpha Flight (1983) 1-8, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1977-1978, 1979, 1980, MARVEL VINTAGE : MACHINE MAN et Strange 180-187)





Prix : 35€



Amazing Spider-man 4

Voici un album gigantesque pour vous présenter l'intégralité de la saga Chassé, au cours de laquelle Spider-Man est traqué par tous ses ennemis en plein Central Park ! Quel rapport avec Kraven le Chasseur ? Près de 300 pages de suspense et d'action !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (201 16-23 et 16HU, 18HU, 19HU, 20HU, précédemment publiés dans SPIDER-MAN (2020) 1 à 4)





Prix : 28€



Avengers 13

Dernier numéro ! Moon Knight contre Khonshu ! Arno et Tony Stark contre l'Entité d'Extinction ! Thor et Galactus contre l'Hiver Noir ! Tout s'achève dans un numéro bourré à craquer de rebondissements !

(Contient les épisodes US Avengers (201 36-37, Thor (2020) 5-6, Iron Man 2020 (2020) 6, inédits)





Prix : 8.90€



Buffy Contre Les Vampires Saison 8 1

Joss Whedon revient à la série qui l'a rendu célèbre en prolongeant la série télé dans une saison 8 proposée uniquement en comics ! Buffy est désormais à la tête d'une armée de tueurs de vampires, près de 2000 soldats dévoués à sa cause. Mais le gouvernement n'apprécie pas les agissements de ce qu'il assimile à des terroristes.

(Contient les épisodes Buffy the Vampire Slayer Season Eight 1-10, précédemment publiés dans BUFFY CONTRE LES VAMPIRES SAISON 8 : L'INTÉGRALE TOME 1)





Prix : 20€



Dr Strange : L'intégrale 1975-1977

Dans ce nouveau volume consacré à Stephen Strange, vous trouverez des épisodes introuvables en France depuis les années 70, enfin réédités, et un inédit. Le bon docteur y affronte le Baron Mordo, Éternité… ou encore Dracula !

(Contient les épisodes US Dr Strange (1974) 10-22, Annual 1976 et Tomb of Dracula (1972) 44, précédemment publiés dans JE SUIS LE DOCTEUR STRANGE, Satan 12,15,16,19 et inédit)





Prix : 35€



Empyre 1

Voici venir le nouveau crossover Marvel, sous la formule de DAWN OF X ! Les Krees et les Skrulls se sont enfin alliés pour affronter les Cotati, mais Avengers et Fantastiques ne sont pas d'accord sur le camp qu'il faut rallier ! Qui sont vraiment les méchants ?

(Contient les épisodes US Road to Empyre, Empyre : Fantastic Four 0, Empyre : Avengers 0, Lords of Empyre: Hulkling et Empyre 1, inédits)





Prix : 16€



Empyre 1 (collector)

Prix : 20€



Empyre 1 (panini)

Prix : 16



Giant-size X-men Remake

Il y a un peu plus de 45 ans, Len Wein et Dave Cockrum créaient une nouvelle équipe de X-Men, qui allait révolutionner les comics de super-héros sous la plume de Chris Claremont. 37 des meilleurs dessinateurs de Marvel rendent hommage à cet épisode légendaire !

(Contient les épisodes US Giant-Size X-Men: Tribute to Wein & Cockrum et Giant-Size X-Men (1975) 1, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1975-1976 et inédit)





Prix : 18€



Immortal Hulk 6

Bruce Banner possède une forteresse souterraine. Il s’est entouré d’alliés puissants et d’un groupe de disciples aguerris. Il est prêt à déclarer la guerre au genre humain, ce qui fait de lui la personne la plus dangereuse au monde. L’immortel Hulk a dans son viseur la puissante Roxxon Corporation. Mais il n’est pas conseillé de provoquer le Minotaure…

(Contient les épisodes US Immortal Hulk 26-30, inédits)





Prix : 18€



Spider-man 13

Dernier numéro ! Spider-Man et Boomerang affrontent Gog et le Caïd, et Miles Morales est face au Bouffon Vert ! La tournée promotionnelle de Mary Jane ne se passe pas comme prévu, et en bonus deux épisodes courts pour fêter la fin d'une époque avant une nouvelle ère le mois prochain !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (201 42-43, Amazing Mary Jane 6, Miles Morales : Spider-Man 15 et 10(II), Marvel Comics Presents (2019) 3 (III) et 4 (II), inédits)





Prix : 8.90€



Venom 3

Tandis que la série principale consacrée à Eddie Brock fait une pause, nous vous proposons quatre récits explorant divers aspects de l'univers de Venom, dont un épisode écrit par Ryan Stegman, le dessinateur d'Absolute Carnage et King in Black !

(Contient les épisodes US Web of Venom: Ve'Nam, Wev of Venom: Carnage Born, Web of Venom: Unleashed et Web of Venom: Cult of Carnage, précédemment publiés dans VENOM (2019) 4,5 et 7)





Prix : 18€



X-men : Dawn Of X 10

Encore une nouvelle série dans les pages de DAWN OF X ! Après Wolverine et Cable, ce sont les Hellions qui ont droit à leur propre série. En plus, un épisode spécial entièrement consacré au plus dévot des X-Men : Diablo !

(Contient les épisodes US Hellions (2020) 1, Giant-Size X-Men: Nightcrawler, X-Force (2019) 10, Excalibur (2019) 9 et New Mutants (2019) 9, inédits)





Prix : 16€



X-men : Dawn Of X 10 (collector)

Prix : 20€



Avengers – Time Runs Out 1 (sur 2)

Suite à la dispute entre Iron Man et Captain America, il n'y a plus d'Avengers. Alors, qui a sauvé la Terre face aux Incursions qui menacent de détruire l'univers entier ? Découvrez la nouvelle Cabale de Thanos !

(Contient les épisodes US Avengers (2013) 35-39 et New Avengers (2013) 24-28, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : AVENGERS – TIME RUNS OUT 1-2)





Prix : 32€



Fantastic Four : Une Solution Pour Tout (must Have)

Reed Richards a une nouvelle obsession : Régler tous les problèmes de l'humanité. Ce projet fou peut-il briser sa famille ? Il va en tout cas avoir besoin de l'aide de… Reed Richards ? Le multivers se dévoile à Mister Fantastic dans cette saga importante.

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 570-574, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : FANTASTIC FOUR (2014) 1)





Prix : 14.95€



Ghost Rider 2 (sur 2)

Dernières aventures pour Danny Ketch, le deuxième héros à porter le nom de Ghost Rider, avec Wolverine, le Punisher et le Docteur Strange en guest-stars. En bonus : Un épisode spécial consacré à Lilith.

(Contient les épisodes US Ghost Rider (2019) 5-7 et Spirits of Ghost Rider: Mother of Demons, inédits)





Prix : 18€



Marvels Snapshots 1 (sur 2)

Découvrez une nouvelle série d'histoires dans l'esprit du Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross, s'intéressant aux grands moments Marvel à travers l'œil de l'homme de la rue. Captain America, Cyclope, la Torche et Namor sont ici en vedettes !

(Contient les épisodes US Marvel Snapshots: Sub-Mariner, Marvel Snapshots: Fantastic Four, Marvel Snapshots: Captain America et Marvel Snapshots: X-Men, inédits)





Prix : 18€



Spider-man : L'intégrale 1972 (nouvelle édition)

Nouvelle réédition attendue pour cet album qui oppose Spider-Man à de nombreux ennemis, en particulier Kraven et Hammerhead. Avec une apparition du Docteur Strange !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 104-115, nouvelle édition)





Prix : 35€



Spider-man : L'intégrale 1987-1988

Retrouvez des aventures mythiques de Spider-Man, en particulier La dernière chasse de Kraven qui décrit l'affrontement final entre Peter et le célèbre chasseur. Également dans cet album : Une saga rare signée Ann Nocenti.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 293-300, Web of Spider-Man (1985) 31-33 et Spectacular Spider-Man (1974) 131-133, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SPIDER-MAN – LA DERNIÈRE CHASSE DE KRAVEN, MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE ET MCFARLANE 1 et Strange 226-22





Prix : 35€



Les sorties de chez Panini Comics pour le mois de Mars 2021 se dévoilent et il y a du lourd !!Comme d'habitude, beaucoup de bonnes choses, du Spider-Man, du Star Wars, du X-Men, beaucoup trop de bonnes choses en un seul mois. Mais aussi, le premier comics Cyberpunk en Français.Une MAJ sera faite, car je galère avec ma connexion !