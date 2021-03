Petit avis rapide sur la nouvelle souris signée Mad Catz, la Mojo M1.La boite de la MOJO M1 est vraiment sympa, le packaging est propre, ça donne envie d'être mis dans le panier.A l'arrière de la boite, nous retrouvons les différentes caractéristiques de la souris.Une fois la boite ouverte, nous pouvons constater que la souris est bien protégée et nous avons toujours droit à une notice, mais aussi les fameux autocollants.La souris est relativement petite avec 120 mm de longueur, 79,3 mm de largeur et 39 mm de hauteur.Mais le plus de cette souris est bien le poids affiché, seulement 70Gr, ce qui en fait la souris la plus légère de la marque Mad Catz ( à ma connaissance).Sur le côté gauche, nous avons les traditionnels bouton "suivant et précédent"Nous pouvons voir que Mad Catz a fait un travail de fou sur la conception de cette souris, il ne pèse pas plus de 70g. C'est juste hyper leger, pour comparer un actimel est un peu plus lourd.La souris s'illumine une fois brancher sur le PC. Et cette fois la souris est hyper bien éclairée grâce aux nombreuses ouvertures de celle-ci.Sous la molette, se cache un bouton un peu spécial, celui-ci permet en effet de choisir plusieurs modes de sensibilité (offrant un DPI de 800, 1 600, 3 200 et 12 000).Comme souvent, nous avons droit à une souris filière avec un câble tressé pour une plus grande résistance. Le câble mesure 1m80 donc vous avez de quoi faire.La souris est certifiée Plug and Play, une fois branchée, elle est parfaitement utilisable, et un temps de réponse ultra rapide de 2 millisecondes et une durée de vie d'au moins 60 millions de clics, la M.O.J.O. M1 est une souris agréable pour le jeu comme pour la bureautique. Avec un prix relativement peu élevé, environ 50€, elle fait parfaitement le taf.