Les fans de DOOM seront ravis d'apprendre que DOOM 3 arrive dans sa version VR des ce mois ci.Le jeu à était peaufiné pour être compatible avec le casque de réalité virtuelle de chez Sony.Améliorations pour la réalité virtuelle, notamment le suivi de la tête pour regarder derrière un recoin, l'inclination des tirs avec leurs armes équipées d'une lampe torche, la fonctionnalité pour rapidement tourner à 180 degrés pour stopper les démons qui les traquent et un affichage de leur santé, armure et munitions au poignet

Like

Who likes this ?

posted the 03/03/2021 at 04:46 PM by leblogdeshacka