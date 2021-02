@ELLIE Tome 10







Ellie, une fille dont le hobby est de tweeter ses fantasmes, et Ômi, le plus beau garçon de la promo, sortent ensemble ! Libérés des pensées érotiques qui les assaillaient, ils approfondissent leurs liens. Mais Ômi réussit les présélections d’un « concours de lycéens » ! De son côté, Ellie accepte d’être responsable de la fête du sport pour sa classe et ses journées sont bien remplies. Quand Sara vient au concours des lycéens, elle se retrouve nez à nez avec Reo et Ayaka ?!

Voici le volume 10 de l’amour peu ordinaire d’une perverse discrète !

Scénario : MOMO FUJI

Dessin : MOMO FUJI

Traducteur : MISATO RAILLARD

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 176



_________________

Chacun ses goûts Tome 2







Haru est une jeune fille otaku qui n'a aucun intérêt pour les relations humaines. Elle travaille et consacre son temps libre et son argent à sa passion. Un soir, dans un café et après une soirée arrosée, elle rencontre une très belle femme, Ao. Elle se révèle être un homme travesti. Ao va lui qui fait prendre conscience à la fois qu'elle n'a pas à avoir honte de son côté otaku et qu'elle peut vivre comme elle en a envie mais aussi que cela ne doit pas l'empêcher de faire attention à elle ! Ao aide Haru à changer son point de vue sur elle-même et sur les autres. Ils s'entendent si bien qu'ils décident de vivre en collocation. L'une des règles de leur coloc' : chaque semaine, ils doivent préparer un bento l'un pour l'autre.

Scénario : MACHITA

Dessin : MACHITA

Traducteur : MISATO RAILLARD

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 160



_________________

Mission: Yozakura Family Tome 1







Taiyô Asano, lycéen excessivement timide, a perdu sa famille dans un tragique accident. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d’enfance : Mutsumi Yozakura. Taiyô découvre le secret de la famille Yozakura : elle est issue d’une longue lignée d’espions ?

Bien que Mutsumi ne possède aucun talent particulier pour l’espionnage, elle est pourtant la seule en mesure de donner naissance à une descendance dotée de compétences exceptionnelles. Ses frères et sœurs sont donc prêts à tout pour la protéger ! Et notamment Kyôichirô, le grand frère de Mutsumi, surprotecteur et psychopathe, qui est bien décidé à liquider Taiyô qu’il juge trop proche de sa sœur ! LA seule solution pour que Taiyô sauve sa peau et reste auprès de Mutsumi est qu’il passe à son doigt l’Anneau des Cerisiers qui le mariera à Mutsumi. Il intègre ainsi la famille d’espions la plus déjantée et féroce qui soit pour le pire et pour le pire ?

Mais parviendra-t-il à survivre à ce quotidien plein de dangers, à devenir, à son tour, un espion de haut vol, capable d’affronter de multiples adversaires et ainsi préserver ceux qui lui sont chers !?

Scénario : HITSUJI GONDAIRA

Dessin : HITSUJI GONDAIRA

Traducteur : FRÉDÉRIC MALET

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 192



_________________

NO GUNS LIFE Tome 10







Jûzô Inui est un extend : on lui a implanté un revolver à la place de la tête. Depuis la grande guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillante d'autres extends, d'autres individus bénéficiant, comme lui, d'extensions mécaniques. Son business ? Résoudre des affaires dans lesquelles des extends sont impliqués. Un jour, Jûzô reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Il demande à Jûzô de protéger l'enfant qu'il a enlevé... !! Toutefois la gigantesque multinationale Beruhren va entrer dans le jeu... Jûzo est loin de se douter du guêpier dans lequel il vient de fourrer son nez !

Scénario : TASUKU KARASUMA

Dessin : TASUKU KARASUMA

Traducteur : MIYAKO SLOCOMBE

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 226



_________________

TELLE QUE TU ES ! Tome 8







Tsumugi Motohashi est une jeune fille avec quelques rondeurs, mais elle a comme devise de s’aimer soi-même et de sourire à la vie. Ce qui semble plaire à Yukiya



Tagami, l’un des beaux gosses du lycée. Une histoire d’amour serait-elle en train de naître…?

Scénario : KANAME HIRAMA

Dessin : KANAME HIRAMA

Traducteur : MISATO RAILLARD

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 192



_________________

AND (&) BY MARI OKAZAKI Tome 1







Scénario : MARI OKAZAKI

Dessin : MARI OKAZAKI

Traducteur : ALINE KUKOR

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 192



_________________

ASADORA ! Tome 4







La course à travers la vie, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, d'une femme nommée Asa Asada, avec en arrière-plan une terrible menace...

Scénario : NAOKI URASAWA

Dessin : NAOKI URASAWA

Traducteur : THIBAUD DESBIEF

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 178



_________________

KINGDOM OF KNOWLEDGE Tome 3







Afin de venger la mort de ses compagnons, Riou se dirige tout seul vers le repaire de leurs assassins. Il s’apprête à affronter une armée historique à la solde de l’Empire. Quelle est la véritable puissance des chars antiques du terrible Layarde !?

De son côté, Fei élabore un plan secret, puis vole à la rescousse de Riou…

Scénario : SERINA ODA

Dessin : SERINA ODA

Traducteur : RODOLPHE GICQUEL

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 266



_________________

SHY Tome 3







Pour essayer d’en découvrir plus sur Amalarilk, Shy et Pepesha se rendent en Russie, là où a grandi notre héroïne russe.

Mais qu’est-ce qui attend nos deux héroïnes là-bas ?!

Scénario : BUKIMI MIKI

Dessin : BUKIMI MIKI

Traducteur : ALINE KUKOR

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 192



_________________

VERSAILLES OF THE DEAD Tome 4







Ressuscitée d’entre les morts, Jeanne d’Arc révèle la source du pouvoir phénoménal qui sommeillait en elle : l’archange Michel. Malheureusement, ce dernier ne pourra rejoindre les Cieux et devra à nouveau errer sur Terre.



Pendant ce temps, du côté de la noblesse, le démon est expulsé du corps de Marie-Antoinette ! Soulagé, Bastien est persuadé que la paix est enfin de retour dans le royaume… mais il ne se doutait pas que de nouveaux changements allaient s’opérer dans son propre corps !

Scénario : KUMIKO SUEKANE

Dessin : KUMIKO SUEKANE

Traducteur : ALINE KUKOR

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 160



_________________

OTAKU OTAKU Tome 9







Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux des otaku. Ils ont chacun une passion dévorante pas toujours évidente à faire entendre aux autres. Peut-elle même être compatible avec une relation amoureuse ? Comprendre l’autre, l’accepter tel qu’il est, se montrer tel qu’on est vraiment… Misant sur ce point commun, « des otaku », ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d’amours, des interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en discuter mais aussi pour partager leur « otaku attitude ».

Scénario : FUJITA

Dessin : FUJITA

Traducteur : ALINE KUKOR

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 128



_________________

SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE Tome 7







Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l’école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l’ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l’Humanité !

Scénario : YOU ASAMI

Dessin : YOU ASAMI

Traducteur : JULIEN DELESPAUL

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 192



_________________

SERAPH OF THE END Tome 20







L'histoire débute avant la chute du monde et le règne des vampires. Glenn Ichinose, le mentor de Yuichirô, est alors âgé seulement de 16 ans. Il est sur le point d'intégrer la prestigieuse académie de magie de Shibuya 1 dirigée par la famille Hiiragi. On dit qu'il faut pourtant être le meilleur et être né dans les clans les plus prestigieux pour y parvenir. Glenn vient d'un clan mineur et rebelle, mais il est prêt à y subir les pires humiliations pour servir son ambition. Il va y croiser une jeune femme à laquelle il avait fait une promesse il y a bien longtemps... Alors que le monde court à sa perte, tous, Glenn comme les autres, sont guidés par une terrible soif de puissance...!

Scénario : TAKAYA KAGAMI

Dessin : DAISUKE FURUYA & YAMATO YAMAMOTO

Traducteur : FRÉDÉRIC MALET

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 196



_________________

SHAMAN KING – ROMAN FAUST 8







Johann Faust VIII, descendant du fameux Faust premier du nom, est un médecin quelque peu excentrique qui semble avoir hérité quelques talents de son illustre ancêtre.



Un jour, il fait la connaissance de la belle Elisa, avec laquelle il va vivre un amour sincère. Malheureusement, la jeune femme décède brutalement peu après leur mariage.

Anéanti, Faust VIII brise un tabou et utilise ses pouvoirs de nécromancien sur le corps de sa chère et tendre.

Scénario : HIROYUKI TAKEI

Dessin : HIROYUKI TAKEI

Traducteur : JULIEN DELESPAUL

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 204



_________________

SHAMAN KING FLOWERS Tome 5







Alors que rien ne devait se passer durant les 500 ans suivants le dernier Shaman Fight, auquel Yoh et ses amis ont participé, un désaccord entre les dieux déclenche un nouvel affrontement entre les shamans à l’issue duquel la forme de ce monde risque de changer.



Hana, le fils de Yoh et Anna, est choisi pour devenir le leader de la « Team Hao », l’équipe représentant le dieu Hao en ce bas-monde. Mais avant même d’entrer dans le tournoi, il devra surmonter une épreuve inattendue et beaucoup plus périlleuse qu’il n’y paraît…

Scénario : HIROYUKI TAKEI

Dessin : HIROYUKI TAKEI

Traducteur : RODOLPHE GICQUEL

Format : 127 * 180

Nombre de pages : 180



_________________

SHAMAN KING STAR EDITION Tome 7







Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…

Scénario : HIROYUKI TAKEI

Dessin : HIROYUKI TAKEI

Traducteur : RODOLPHE GICQUEL & SÉBASTIEN GESELL

Format : 115 * 175

Nombre de pages : 384



_________________

Les sorties des éditions Kana pour le mois de Mars se dévoilent.