La cinquième Transmission d'OUTRIDERS, intitulée “À l’assaut d’Enoch", propose un aperçu du contenu disponible dans la démo gratuite, disponible dès le 25 février. Dans celle-ci, les joueurs pourront découvrir l'intégralité du chapitre d'ouverture de la campagne d'OUTRIDERS. Au cours des trois heures de gameplay proposées par la démo, les joueurs pourront créer plusieurs personnages et essayer toutes les classes du jeu : Telluriste, Pyromage, Technomage, et Illusionniste.



La progression dans la campagne sera transférable vers la version complète du jeu pour celles et ceux qui achèteront OUTRIDERS sur la même plateforme

Bonne nouvelle, la démo de Outriders sera disponible dès demain.