En plus d'avoir annoncé la Hot Toys Bo-Katan, voici venir la Heavy Infantry Mandalorian directement sortie de The Mandalorian.La figurine est juste énorme et hyper détaillées, j'aime tropNous devons cette figurine aux artistes, Wcs Hong (Direction artistique) et Lok Ho (Peinture)A l'intérieur de la boite, nous retrouverons :-Un Corps avec plus de 30 points d’articulations-Sept mains gantées interchangeables dont:-Une paire de poings --Une paire de mains détendues-Une paire de mains pour tenir blaster-Une main droite pour tenir la lameCostume:-Un sous-costume de couleur beige et noire avec des armures d’épaule altérées de couleur bleue et jaune-Une armure de poitrine de couleur bleue-Un gant gauche de couleur jaune-Un gant droit de couleur brune-Une ceinture d’utilité en cuir de couleur brune avec des sachets-Une ceinture de taille de couleur brune-Une paire de protège-cuisses de couleur bleue-Une paire de protège-genoux gauches de couleur jaune-Une paire de protège-veaux de couleur bleue et jaune-Une paire de bottes de couleur brun foncé avec plaques d’armure bleuesArmes:-Un blaster lourd articulé avec bande détachable-Une lameAccessoires:-Un jetpack jaune-Une ceinture de munitions pour blaster lourd-Stand de figure spécialement conçu sur le désert avec logo Star Wars et plaque signalétique de caractère.