Injustice intégrale année trois

Après deux longues années de guerre opposant les forces alliées de Superman et l'armée des Green Lantern, le conflit a pris fin... non sans déplorer quelques victimes civiles. Des morts que John Constantine ne laissera pas impunies. En unissant l'équipe de super-héros menée par Batman à plusieurs puissances magiques jusqu'alors isolées, il espère bien mettre l'Homme d'Acier hors jeu, une bonne fois pour toutes.



Série : Injustice Intégrale

Date de sortie : 05 mars 2021

Pagination : 320 pages

Contenu vo : Contenu : Injustice: Year Three #1-12 + Annual #1

Prix : 29 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN GAMESSérie : Injustice IntégraleDate de sortie : 05 mars 2021Pagination : 320 pagesContenu vo : Contenu : Injustice: Year Three #1-12 + Annual #1Prix : 29 €

----------------------------------------

Jamie delano présente hellblazer tome 3

Pour la première fois depuis longtemps, John Constantine expérimente une période d'accalmie. Aucune créature démoniaque, ni fantôme de toute sorte ne vient perturber son quotidien. Sa dernière affaire en date n'avait même rien de surnaturel, bien qu'elle l'ait profondément bouleversée. Alors John trouve refuge chez des amis et entame un voyage personnel inattendu. Après tout, si les problèmes ne viennent plus à lui, rien ne l'empêche d'aller les chercher de son plein gré. Mais parviendra-t-il à se sauver lui-même ?



Série : Jamie Delano présente Hellblazer

Date de sortie : 05 mars 2021

Pagination : 488 pages

Contenu vo : Contenu : #28-31 + #33-40 + Vertigo Secret Files:Hellblazer #1 + #84 + BAD BLOOD #1-4 + #250

Prix : 29 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : VERTIGO SIGNATURESSérie : Jamie Delano présente HellblazerDate de sortie : 05 mars 2021Pagination : 488 pagesContenu vo : Contenu : #28-31 + #33-40 + Vertigo Secret Files:Hellblazer #1 + #84 + BAD BLOOD #1-4 + #250Prix : 29 €

----------------------------------------

Promethea tome 2

Lorsque Sophie Bangs a choisi son sujet de thèse — les différentes itérations de l'héroïne mystique Promethea —, elle ne se doutait pas que ce personnage de fiction allait envahir à ce point son quotidien et que c'est elle, Sophie, qui deviendrait son nouvel avatar ! Parcourant les plaines d'Immateria, patrie des Idées, des Mythes et de l'Imaginaire, cette nouvelle Promethea va rencontrer ses prédécesseurs mais également d'anciens adversaires...



Série : Promethea

Date de sortie : 05 mars 2021

Pagination : 352 pages

Contenu vo : Contenu : Promethea #13-23

Prix : 35 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN CULTSérie : PrometheaDate de sortie : 05 mars 2021Pagination : 352 pagesContenu vo : Contenu : Promethea #13-23Prix : 35 €

----------------------------------------

Le dernier des dieux tome 1

La légende disait la chute du Dieu du vide.

La légende chantait la victoire des Traquedieux.

La légende proclamait la libération de Cain Anuun.

Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.



Série : Le Dernier des Dieux

Date de sortie : 12 mars 2021

Pagination : 96 pages

Contenu vo : Contenu : The Last God #1-4

Prix : 17 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC BLACK LABELSérie : Le Dernier des DieuxDate de sortie : 12 mars 2021Pagination : 96 pagesContenu vo : Contenu : The Last God #1-4Prix : 17 €

----------------------------------------

Batman death metal tome 3

Projetés au milieu des Crises qui ont maintes fois refondé leur Multivers, les héros de la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman ont trouvé un allié inattendu en la personne de Superboy-Prime. Mais cet ajout de poids leur permettra-t-il de renverser le Batman qui rit devenu omnipotent ? De son côté, la Ligue de Justice se reforme, commandée par Nightwing !



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 19 mars 2021

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Dark Nights: Death Metal #5, Justice League #53-57, Dark Nights: Death Metal - Infinite Hours Exxxtreme!, Dark Nights: Death Metal - The Multiverse Who Laughs

Prix : 23 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Batman Death MetalDate de sortie : 19 mars 2021Pagination : 240 pagesContenu vo : Dark Nights: Death Metal #5, Justice League #53-57, Dark Nights: Death Metal - Infinite Hours Exxxtreme!, Dark Nights: Death Metal - The Multiverse Who LaughsPrix : 23 €

----------------------------------------

Batman death metal 3 couverture variante

Projetés au milieu des Crises qui ont maintes fois refondé leur Multivers, les héros de la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman ont trouvé un allié inattendu en la personne de Superboy-Prime. Mais cet ajout de poids leur permettra-t-il de renverser le Batman qui rit devenu omnipotent ? De son côté, la Ligue de Justice se reforme, commandée par Nightwing !



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 19 mars 2021

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Dark Nights: Death Metal #5, Justice League #53-57, Dark Nights: Death Metal - Infinite Hours Exxxtreme!, Dark Nights: Death Metal - The Multiverse Who Laughs

Prix : 25 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Batman Death MetalDate de sortie : 19 mars 2021Pagination : 240 pagesContenu vo : Dark Nights: Death Metal #5, Justice League #53-57, Dark Nights: Death Metal - Infinite Hours Exxxtreme!, Dark Nights: Death Metal - The Multiverse Who LaughsPrix : 25 €

----------------------------------------

Suicide squad renégats tome 2

Dans l'espoir de rattraper le temps perdu avec sa fille, Deadshot a décidé de prendre ses distances avec la Suicide Squad. Mais difficile de tourner le dos à son passé quand vos ennemis continuent de vous traquer, y compris dans vos espaces les plus intimes. De leur côté, les autres membres de la Task Force X ont fini par se débarrasser de la bombe qui avait été implantée dans leur cou. Leur mission est désormais de retrouver la trace de celui qui tirait les ficelles de ce cruel chantage, Ted Kord, et de venger leurs amis disparus.



Série : Suicide Squad Renégats

Date de sortie : 19 mars 2021

Pagination : 128 pages

Contenu vo : Suicide Squad #7-11 (fin de série)

Prix : 15 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Suicide Squad RenégatsDate de sortie : 19 mars 2021Pagination : 128 pagesContenu vo : Suicide Squad #7-11 (fin de série)Prix : 15 €

----------------------------------------

Ascender tome 3

Alors qu'Andy lutte pour ressusciter Effie, son amour perdu, de l'emprise implacable du vampire mort-vivant, le capitaine Telsa fait de son mieux pour secouer la jeune Mila et Bandit. Mais les choses se compliquent lorsque leur chemin croise une vielle connaissance : Driller, le robot tueur. Mère et son armée maléfique de vamps ont peut-être enfin trouvé leur meilleur allié pour arriver à leurs fins...



Série : Ascender

Date de sortie : 26 mars 2021

Pagination : 96 pages

Contenu vo : Ascender #11-14

Prix : 16 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : Urban IndiesSérie : AscenderDate de sortie : 26 mars 2021Pagination : 96 pagesContenu vo : Ascender #11-14Prix : 16 €

----------------------------------------

Batman mythology : gotham city

Il y a plusieurs décennies, Gotham City était une ville prospère et sûre mais le meurtre d'un couple célèbre, les Wayne, a signalé le départ d'une ère de corruption et de crime sans fin... jusqu'à l'apparition d'un vengeur solitaire, Batman ! Depuis, Gotham est devenu le fief d'un justicier implacable qui tente tant bien que mal de restaurer un peu d'espoir en ces habitants.



Série : Batman Mythology

Date de sortie : 26 mars 2021

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Batman #4, Batman #30, World's Finest Comics #86, DC Special Series #15, Detective Comics #483, Batman #474, Legends of the Dark Knight #27, Detective Comics #641, Detective Comics #703, Legends of the Dark Knight #64, Gotham Noir, Legends of the Dark Knight V2 #6

Prix : 23 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC DeluxeSérie : Batman MythologyDate de sortie : 26 mars 2021Pagination : 296 pagesContenu vo : Batman #4, Batman #30, World's Finest Comics #86, DC Special Series #15, Detective Comics #483, Batman #474, Legends of the Dark Knight #27, Detective Comics #641, Detective Comics #703, Legends of the Dark Knight #64, Gotham Noir, Legends of the Dark Knight V2 #6Prix : 23 €

----------------------------------------

Flash rebirth tome 10

Les Lascars viennent de frapper un grand coup ! Grâce à l'aide de Lex Luthor, qui a décuplé leurs pouvoirs, ils sont devenus plus puissants que jamais, au point de s'emparer de Central City. Mais comment Flash a-t-il pu laisser Captain Cold et ses associés prendre sa ville d'assaut ? Et surtout, où est-il ? Le combat s'annonce difficile pour le Bolide Écarlate, qui n'est pas au bout de ses surprises, car un de ses vieux ennemis s'apprête à faire son grand retour... un adversaire qui a, une fois encore, défié la mort... !



Série : Flash Rebirth

Date de sortie : 26 mars 2021

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Contenu : Flash #82-88 & #750-755

Prix : 29 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Flash RebirthDate de sortie : 26 mars 2021Pagination : 312 pagesContenu vo : Contenu : Flash #82-88 & #750-755Prix : 29 €

----------------------------------------

Justice league dark rebirth tome 4

La Ligue des Ténèbres a remporté une victoire décisive face au Docteur Fate mais n'est pas pour autant partie pour se reposer sur ses lauriers. En effet, le chaos qui a chamboulé les différentes forces mystiques qui président à l'univers est toujours présent et tout aussi violent. Les forces de la Sève et du Sang sont sens dessus dessous et le groupe de Wonder Woman n'a d'autre choix que de faire appel à Animal Man, lui aussi dépassé par les événements.



Série : Justice League Dark Rebirth

Date de sortie : 26 mars 2021

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Justice League Dark #20-28

Prix : 20 €

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Justice League Dark RebirthDate de sortie : 26 mars 2021Pagination : 216 pagesContenu vo : Justice League Dark #20-28Prix : 20 €

----------------------------------------

Les sorties du mois de Mars 2021 chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, avec la suite de Batman Mythology, consacrée à Gotham City, Prométhéa Tome 2 et Death Metal.