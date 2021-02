La Guerre des Mondes

Avis sur La Guerre des Mondes des éditions Ki-oonEn 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Maybury est bouleversé par un événement incroyable : un énorme cylindre métallique s’est écrasé à proximité… Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l’objet vient de la planète rouge !La population se précipite pour l’examiner et attend avec impatience l’ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet… et s’attaque à la foule en détruisant tout sur son passage ! Le jour suivant, d’autres Martiens atterrissent et se lancent à l’assaut de la campagne du haut d’immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l’envahisseur… Il ne reste qu’un moyen de survivre : la fuite !Avec son souci du détail scientifique et son sens inné du suspense, H. G. Wells a ancré depuis plus d’un siècle l’image de l’invasion martienne dans l’imaginaire populaire. La Guerre des mondes réveille l’angoisse qui sommeille au plus profond de nous face à l’inconnu… Et si, vu de l’espace, l’homme n’était qu’un insecte impuissant ?Vous connaissez tous La Guerre des mondes, le célèbre livre de H. G. Wells. Mais connaissez vous la vraie histoire ?Pas celles des films sortis en 1953, celui de Byron Haskin, ni celui de Stephen Spielberg sortie en 2005, avec Tom Cruise. Non, là, je vous parle du livre et le manga de Ki-oon reprend les bases du livre tout en changeant quelques détails. Comme le héros principal qui est photographe dans cette adaptation du manga.Pour commencer, je tiens à souligner le soin apporté au manga. La couverture est rigide et de très bonnes qualités. Je crois que c'est la plus belle couverture que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Ki-oon soigne sa série, qui sera disponible en 3 volumes. C'est simple, cette édition mérite d'être dans une bibliothèque au côté des plus grand.Nous suivons donc, ce jeune photographe dans l'Angleterre du XIXe siècle, dans une époque où les connaissances ne sont évidemment pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Alors, oui il y a un cette authenticité d'époque avec zéro technologie et zéro connaissances sur une vie en dehors de la terre et ça pourra certainement paraître un peu kitch pour certains. Mais personnellement, j'aime l'idée de retranscrire l'œuvre en manga et Hitotsu Yokoshimafait un travail formidable. Les bipèdes sont hyper bien dessinés, tout comme les personnes et les environnements, pour moi, c'est du tout bons.Donc nous suivons le photographe qui cherche à mettre son épouse en sécurité, mais qui est aussi obsédé par les bipèdes dont il fait des photographies pour l'histoire, si survie il y a. D'ailleurs, les bipèdes n'ont pas ce côté métalliques que l'on peut apercevoir dans certains films, voir séries (coucou Falling Skies), non dans le manga nous avons affaire à des bipèdes hybrides, organiques. Mais tout aussi effrayantes, car aucune pitié s'empare des extraterrestres lorsque ceux-ci font feu sur les humains.Bref, une histoire haletante, qui vous prendra à faire des recherches sur l'œuvre de H.G. Wells si vous voulez en savoir plus.Je ne vais pas trop en dire sous peine de spoilers, mais si l'histoire est connue je vous laisse découvrir le manga par vous-même. Car pour moi, c'est un incontournable de cette année. C'est simple, 3 tomes à posséder impérativement (ok il reste deux tomes à venir). Si vous ne deviez en choisir qu'un, ou deux car My Broken Mariko est lui aussi incontournable, mais dans une autre catégorie. J'y reviendrai plus tard cette semaine.