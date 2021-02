Avis sur Godfall.Annoncé en patate lors de l'E3 2018, Godfall lors de sa présentation ne m'avait pas trop convaincu. Ok, le character design et les graphismes sublimes, me faisait de l'œil, mais sans plus.Mais après, quelques vidéos et images chopé par-ci par-là, je me suis laissé à vouloir jouer au jeu. Je voulais absolument jouer à cette future bombe.Bref voici mon avis rapide du jeu.En lançant la galette, la première chose qui nous vient en tête, bordel ça arrache la rétine. C'est un jeu à la Ryse Son of Rome, un jeu qui veut te décoller la rétine pendant plusieurs années.Je ne vais pas trop me pencher sur l'histoire, car c'est vraiment le point négatif du jeu (pour moi, même si ça ce laisse contée, j'aurai voulu une vraie surprise de ce côté-là).J'ai fait le jeu uniquement en solo, je n'ai pas eu l'occasion de faire l'aventure en multi.Le gameplay du jeu est relativement simple, avec un système de lock qui permet de faciliter les combats. Les attaques spéciales sont bien stylisés et quel plaisir de défoncer des boss avec un finish him.J'ai trouvé le personnage un peu lourd dans ses actions, j'ai l'impression qu'il pèse 1000 tonnes. En même temps, avec la première armure qui est bien imposante, difficile d'être agile comme Spider-Man.Le bestiaire du jeu est plutôt varié, les décors sont extrêmement beaux. C'est vraiment un jeu avec un visuel de fou. Le jeu de Gearbox fait scintiller les éléments du décor. Le premier niveau est une tuerie visuel de même que les autres.Les différentes armures, ici appelé Valorplates, sont d'une dinguerie. J'aurai bien aimé une collection de figurines avec ces différentes armures.Le jeu est bien long, je trouve, ou alors je suis nul. Il a une vraie Replay value, et encore plus en multi je pense. Purée, faut que je trouve un gars pour jouer en multi.Et quel plaisir, cette Dual Sense, qui donne un vrai plus à ce jeu. Alors c'est gadget diront certains,mais moi j'adore. C'est le vrai plus de la PS5, en dehors des exclusivités.Voilà mon avis rapide sur le jeu Godfall, que j'ai bien aimé malgré un scénario assez brouillon et pas vraiment prenant. Alors c'est beau, c'est propre, ça fait bizarre de jouer à de beaux jeux, bien propres.