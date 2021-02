Urban Comics dévoile une nouvelle collection de comics après Batman Mythology. En effet, un mois après le premier tome de Batman Mythology consacré à la Batcave (on y apprend beaucoup de choses sur le repaire du chevalier noir), voici Batman Arkham. Une collection consacré aux plus grands méchants de l'univers du Dark Knight.Pour ce premier tome, nous avons droit au chevalier blanc de Gotham dans sa version sombre, Double-Face. Harvey Dent.La parution de cette collection se fera à raison d'un tome tout les deux mois. Donc un tome Batman Mythology, puis un tome Batman Arkham.Le prochain disponible en avril sera consacré à Poison Ivy, viendra ensuite le Pingouin, Mr Freeze et le Sphinx.J'ai déjà celui de Double-Face, je fera un post dessus dans les prochains jours.