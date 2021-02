Vampire, loup-garou, jeune combattante… Outsiders reprend avec brio des mythes intemporels aux héros d’un charisme ravageur, qu’on ne se lasse pas de voir mis en scène.



À travers une veine moderne et dynamique, Akira Kanou déroule un récit captivant, aux enjeux sombres et complexes, accompagné d’un trait fin et ciselé à tomber ! Outsiders renferme ainsi des planches léchées d’une richesse folle, que Ki-oon proposera au format 13 x 18 cm afin que vous puissiez en profiter pleinement.

Petit rappel, pour vous annoncer que le manga Outsiders des éditions Ki-oon sera disponible le 18 Février 2021.Qui va se laisser tenter ?