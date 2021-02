Une nouvelle opération été se dévoile chez Urban Comics. Avec au menu, de la Suicide Squad, du Joker, de l'asile d'Arkham, du Deathstroke, du Bane et bien évidemment du Batman.-Le Joker-Batman - L'Asile d'Arkham-Suicide Squad Rebirth-Justice League vs Suicide Squad-Justice League : Forever Evil-Batman vs Bane-Batman vs Deathstroke-Batman vs Pingouin-Harley Quinn Rebirth-Les Sirènes de GothamCette opération commencera dès le 16 Juin partout en France.