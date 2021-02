Et si on vous disait que vingt-six épisodes d’une série d’animation ont suffi à sauver une industrie entière, à métamorphoser le Japon et à nourrir l’imagination internationale pour les décennies à venir ? Mastodonte financier et culturel dès ses premiers mois de diffusion en 1995, Neon Genesis Evangelion est de ces œuvres que l’on connaît forcément sans forcément la connaître. Alors que ses personnages, ses mecha humanoïdes et ses impacts font désormais partie de l’imaginaire collectif, qui peut se targuer de véritablement savoir ce qui s’est joué chez GAINAX pendant sa production ?



En s’appuyant sur d’innombrables interviews et documents d’archives, ce livre unique en son genre remonte jusqu’à la genèse d’un long processus créatif qui démarre avec la naissance du réalisateur Hideaki Anno, en 1960, pour s’arrêter à la fondation de son studio, khara, en 2006. Décrit parfois comme loufoque, souvent vif d’esprit et agissant à l’instinct, il reste la clé pour comprendre Neon Genesis Evangelion. Pour lui, la série n’est qu’un résumé de ses trente-cinq premières années posées sur des bobines de film : talentueuses, futuristes et féministes malgré elles.



Plongez dans les coulisses de ce qui devait être une série d’action façon jeu vidéo mais qui, par de nombreux hasards, est devenu un véritable évangile pour un siècle nouveau.

Les éditions Pix'n Love s'apprête à sortir un livre sur Neon Genesis Evangelion, dans une édition classique et une édition collector.Nerv EditionCette édition limitée et numérotée comprend :Un fourreau cartonné exclusif.Un certificat d’authenticité numéroté à 1000 ex.Le livre Evangelion - Le renouveau de l'animation japonaise en couverture cartonnée rigide avec tranchefile.