Petit avis rapide sur Hitman 3En lançant le dernier Hitman sur ma XBOX, je ne m'attendais pas à recevoir une telle claque dans la tronche. Le premier niveau est juste sublime, avec des effets de lumières à décoller la rétine. Mais c'est surtout au niveau des graphismes que j'ai pris une claque. Le jeu est juste magnifiques, la modélisation des niveaux est dingue, avec une verticalité jamais vue dans la série.Alors là, c'est du tout bon, le jeu est magnifique, bien plus que certains triple A. Les effets de lumières sont à tomber, les décors magnifique, le manoir est tellement dingue. L'intérieur est modélisé de telle façon que j'ai vraiment l'impression d'être devant un film.La musique du jeu est digne d'un film à gros budget, avec des musiques épiques et des musiques qui rendent l'expérience de jeu plus immersive. Le reste des bruitages fait très largement le job.Autant le dire tout de suite, si vous n'avez jamais joué à un Hitman, surtout cette trilogie, la maniabilité vous demandera un peu de temps d'adaptation. Une fois maîtrisé, c'est du pur plaisir. Pour les habitués, vous serez en terrain connu.Le jeu est long, très long, surtout si vous visez le 100%. Il vous faudra de nombreuses heures pour venir à bout de chaque mission, avec tous les défis réuni. Autant dire, que vous serez occupé en attendant le prochain jeu d'IOI Interactive, à savoir James Bond.Le jeu nous fait parcourir le monde, Berlin, Chongqing, Mendoza et Carpates, j'aime particulièrement la mission en Écosse, l'environnement est incroyable, les plaines, le manoir, j'ai l'impression d'y être vraiment. Et ça rappelle beaucoup le dernier 007.Vous l'aurez compris, ce Hitman 3 est un incontournable de ce début d'année. Le jeu nous propose toujours de la jouer infiltration et c'est un réel plaisir de découvrir toutes les combinaisons, les missions annexes, les histoires dans l'histoire, mais aussi les défis nombreux et exigeants.Vous en aurez pour votre argent, en attendant un éventuel retour de l'agent 47 dans les prochaines années.Bon je retourne sur la mission en Écosse !!