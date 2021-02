La première mise à jour de contenu de HITMAN 3 est arrivée!



Nous ajoutons du nouveau contenu gratuit au jeu chaque semaine en février pour tous les joueurs de HITMAN 3. Recherchez les contrats en vedette provenant de MinnMax et KindaFunny, deux nouvelles escalades qui mettront votre approche au défi et un contrat cible insaisissable à Sapienza qui comprend deux cibles!



En plus de tout ce nouveau contenu, nous prévoyons un patch dans quelques semaines qui apportera des correctifs et des ajustements au jeu. Nous vous donnerons un aperçu complet de ce qui est inclus et de ce qui change à l'approche de cette date. Ce patch vous assurera également que vous êtes prêt pour ce qui reste à venir… Le protocole d'initiation a commencé.

