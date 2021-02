Battle Of Gods



La menace de Boo a été endiguée et la paix est revenue sur Terre. Mais elle est une fois de plus en péril car Beerus, le dieu de la destruction, se réveille d'une longue torpeur et décide de partir à la recherche du Super Saïyen divin, seul guerrier qui pourrait lui tenir tête. Ayant eu vent de l'existence de Son Goku, Beerus voit en lui l'être qu'il recherche, et fait donc route vers la planète bleue.

Super Broly



La Terre est en paix après le Tournoi du Pouvoir mais Goku continue à s'entraîner, persuadé qu'il y a des forces encore plus fortes dans l'univers. En effet, Goku et Vegeta vont font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

La résurrection de F



Après le combat contre Beerus, le dieu de la destruction, Son Goku et Vegeta s'entraînent aux côtés de Whis afin de devenir encore plus forts. Pendant ce temps sur Terre, Sorbet et Tagoma, deux membres de l'armée de Freezer, sont à la recherche des boules de cristal pour ressusciter le terrible tyran.

