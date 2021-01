Ema est une lycéenne pleine d’énergie et de ressources. Quand sa grande sœur ne donne plus de nouvelles, elle se lance sur sa piste au beau milieu de la nuit… pour la retrouver évanouie dans les bras d’un vampire en plein combat contre un loup-garou ! Repérée, elle est assommée et emportée par le suceur de sang. Mais son kidnappeur n’est autre que Tamaki, un collaborateur de sa sœur ! Plus étonnant encore, celui qu’il affrontait est à la fois son employé et son protégé, Taiga…



Les deux créatures surnaturelles cohabitent dans la clandestinité, alors même que leur nature les destine à se détruire mutuellement. Comment peuvent-elles bien vivre ensemble ? Depuis des siècles, le vampire se sert de son pouvoir d’amnésie pour cacher leur identité et se fondre dans la société humaine. Étrangement, sa technique ne fonctionne pas sur la jeune fille… Elle accepte de garder leur secret, mais est bien décidée à les tenir à l’œil !



Un duo vampire / loup-garou au charme animal et une lycéenne éprise de justice : le cocktail le plus explosif du shojo fantasy est né ! Outsiders revisite les mythes dans une version moderne où l’héroïne ne s’en laisse pas conter. En marge du quotidien, plongez dans un monde aussi fascinant que dangereux !

En plus d'éditer des mangas de Fou Furieux, Ki-oon s'apprête à lâcher un manga maison avec Outsider.Je suis sur Les carnets de l'Apothicaire et City Hunter Rebirth en ce moment et bordel, c'est du tout bon.Nous devons Outsider au mangaka Akira KANOU, perso, je ne le connais pas, donc si vous connaissez dites le moi dans les commentaires.Pour ceux qui veulent découvrir le premier chapitre Perso, j'aime bien, après il faudra évidemment voir le manga en entier.Le manga sera disponible le 18 Février au format 13 x 18 cm.