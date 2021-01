Après le programme de Disney+ Star, voici le programme de Netflix. On pourra noter le retour de Retour vers le Futur, déjà disponible sur Prime Video, la collection de Claude Chabrol, ainsi que Jurassic Park.Lascars (le film)Zig & Sharko saison 3La Crème de la Crème (par Kim Chapiron)All My Friends Are DeadToujours là pour toiHache saison 2Little Big WomanMalcolm & Marie (avec Zendaya & John David Washington)PoleDance : Haut les corps !Fifty Shades FreedBrooklyn Nine-Nine saison 7En Passant Pécho (le film)Scène de crime : La disparue du Cecil HotelLa Mission (avec Tom Hanks)Red DotÀ tous les garçons : Pour toujours et à jamaisCollection Claude Chabrol :Merci pour le chocolatLa CérémonieLa Fleur du MalMadame BovaryBettyUne affaire de femmesL'EnferRien ne va plusSauve qui peut : Un film You vs. WildAmerican Pie 2Jurassic ParkJurassic Park IIIJurassic WorldRetour vers le futurRetour vers le futur 2Retour vers le futur 3Mon amie AdelJoJo's Bizarre Adventure: Thus spoke Kishibe RohanTribes of EuropaJack Reacher: Never go backPelé