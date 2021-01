The Elder Scrolls Online: Blackwood, le nouveau chapitre de TESO sera disponible cette année. L'aventure nous fera découvrir les plans du prince Daedra Mérunès Dagon 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion.Avec plus de 30 heures de scénario principal inédit, de très nombreuses quêtes secondaires, des améliorations d’ergonomie et, pour la toute première fois, ajoutera le Système des compagnons : des alliés qui accompagneront le héros dans ses aventures en Tamriel.Le jeu sera disponible en juin sur toutes les plateformes.