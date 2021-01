Disc 1



Side A



Vermintide 2 Main Theme Chaos Version

The Gate

Sneaking Inside the Skaven Camp

The Elven Ruins

Arcane Sorcery

Entering The War Camp

War Camp Showdown

The Sewers



Side B



Through The Portal

Welcome Dark Forest

The Grey Seers

The Skaven Bell

Ussingen Destroyed

Nurgle

Norsca Attacks

Last Stand

Norsca Chaos

The Farmland



Disc 2



Side A



Ground Zero

Skaven Ritual

Troll Boss

Troll Cave

Escape and Panic

The Temple

Heroic Escape

The Horde (Chaos Remix)

Norsca Fight

Win



Side B



Order of the Grey Seers

The Sorcerer

Warhammer Vermintide 2 Release Trailer

Return To Drachenfel

Black Magic

Castle Drachenfels

The Village

Possessed Chaos Sorcerer

Sacrificial Attack

Rat Ogre Remix



Laced Records vient d'annoncer une édition collector pour Warhammer: Vermintide 2.Games Workshop, Fatshark et Laced Records ont formé une équipe coopérative pour apporter la bande originale de Warhammer: Vermintide 2 du légendaire compositeur de jeux Jesper Kyd sur un double vinyle de luxe.Vermintide 2 est un jeu d'action coopératif à la première personne très apprécié dans lequel les joueurs se frayent un chemin à travers l'armée du Chaos et les hommes-rats skavens. Jesper Kyd ( Assassin's Creed, Borderlands, Hitman ) a amassé une large palette de sons percussifs violents en créant sa partition propulsive. La musique se penche davantage vers ce tableau hypnotique de rayures, de fissures et de bruits sourds que les éléments orchestraux traditionnellement associés à la fantaisie noire - et en est une partition d'autant plus distincte.