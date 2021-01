Oh bordel, je viens de voir cette magnifique Batmobile de Iron Studios !!Elle est juste magnifique, le prix aussi 1200€ environ suivant le site.Du film "Batman (1989)", cette statue à l'échelle 1 / 10ème de Batman & Batmobile!La statue de Polystone mesure env. 75 x 28 x 35 cm et est livré avec une base assortie.- Édition limitée- Basé sur des références originales de films- Fabriqué en polystone- Peint à la main- Comprend une paire de mitrailleuses amovibles- Comprend une base et Batman Art Scale 1/10