Ki-oon proposera dès février un manga sur l'œuvre de H.G Wells, La Guerre des mondes. Avec quelques modifications, notamment sur le héro qui dans le manga est un photographe.Je ne vous cache pas que j'ai hâte de mettre les mains sur le tome 1. Le premier chapitre est tellement dingue.Bref, voici le trailer du manga et ça défonce. J'aimerais bien un animé dans le même style en format court de 5-10 minutes.Publié dans le même magazine que les titres de Gou TANABE au Japon, La Guerre des mondes vous sera proposé dans le même format (15 x 21 cm) et avec de belles couvertures travaillées…Le manga est disponible en préco pour 13.90€

Like

Who likes this ?

posted the 01/18/2021 at 06:04 PM by leblogdeshacka