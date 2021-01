Fan de casque et autres produits dérivés Star Wars, le nouveau casque par Hasbro est disponible en préco et bordel il me donne envie.D'ailleurs, qui a déjà acheté ce genre de casque ? La qualité est bonne ou sans plus ? Pas trop plastique ?Le capitaine Cardinal a servi de garde personnelle à Armitage Hux, car il faisait partie des orphelins que Brendol Hux a recueillis pour créer le Premier Ordre.Les fans peuvent imaginer les plus grandes batailles et missions de la saga Star Wars grâce aux objets de jeu de rôle haut de gamme de la série Star Wars The Black ! Avec ses caractéristiques et sa décoration exquises, cette série incarne la qualité et le réalisme que les passionnés de Star Wars adorent. Cet objet de jeu de rôle avec une déco haut de gamme, des détails réalistes et un design inspiré du cinéma est un excellent ajout à la collection de tout fan de Star Wars. Doté d'un changeur de voix qui déforme la voix du porteur pour ressembler à celle d'un capitaine de stormtrooper du premier ordre inspiré par le divertissement de la Guerre des étoiles, les fans peuvent imaginer ce que c'était pour les soldats de s'habiller pour le combat ! Zavvi [/img]