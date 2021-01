Livrant sa première musique pour la série, Kota Suzuki a dirigé une équipe de composition qui comprenait Hideki Okugawa, Akihiko Narita, Seiko Kobuchi et Wataru Hokoyama. Pour la première fois dans un titre de Resident Evil, la bande-son a bénéficié d’enregistrements orchestraux en direct grâce au Hollywood Studio Symphony Orchestra. La chanson thème « Pray » a été interprétée par la chanteuse Oulimata Niang.



Les pistes ont été spécialement remastérisées pour vinyle et sont pressées sur des disques noirs rigides. Ils sont abrités dans un triple gatefold deluxe rigide. Les artworks sont créés par Capcom et Boris Moncel de Blackmane Design.

Just for Games continue de nous proposer des vinyles, avec cette fois Resident Evil 5.Pas mon épisode préféré mais bien au dessus de la catastrophe RE6.Je me souviens encore des premières news sur RE5. Comme le soleil aura un impact sur le personnage, du coup, il faudra l'hydrater, sous peine d'avoir des visions (pas sur de ça), voir de mourir. Mieux encore, il fait se cacher sous les toitures de métal pour être à l'ombre. Des perspectives de fou pour un jeu qui s'annonçait énorme.Finalement, rien de tout ça, scénario bancal, personnages fait avec un hachoir, mon dieu Jill Valentine ...Mais bref, le vinyle arrive et ça, c'est plutôt cool.Tracklist de Resident Evil 5 :Disc 1Side AOpening -Chris’s Arrival- (Original Ver.)Item BoxMajini IMajini IIGame OverMajini IIIResultExecutionerShaking off The MajiniSide BShadows of the PastMajini IVMajini VGet out!The Patrol BoatEvil MutationA New ClueAncient NoiseDisc 2Side CMajini VIMajini’s Trap IIExcella and WeskerHuge Facility ~And thenGigantic AttackThe EnigmaMajini VIIUROBOROSThe MaskSide DTwo on TwoOld Friends, New EnemiesSad but trueTrustThe TankerMajini VIIIShot or DeathFragment of FearsDisc 3Side EThe SignA Big Despair (Digital Ver.)Majini IX -in flames-Wind of Madness (Digital Ver.)The VulnerabilitySky-high Skirmish