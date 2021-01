Le descriptif est juste ouf :Bruce Wayne a décidé de revenir en tant que Batman une fois de plus pour protéger les innocents des plus grandes menaces. Malheureusement, sa réapparition soudaine sur le Bat-Pod armé a déclenché un effet négatif alors que la police de la ville tentait de le poursuivre dans la poursuite épique dans les rues de Gotham.Inspiré par la finale de la trilogie Batman de Christopher Nolan, Hot Toys est ravi de présenter la figurine de collection Bat-Pod à la sixième échelle qui permet une plus grande mobilité pour le Croisé Caped et Catwoman à Gotham City!Habilement conçu sur la base du film The Dark Knight Rises, l'objet de collection Bat-Pod est recréé avec une extrême précision et des applications de peinture exceptionnelles, complété par une conception aérodynamique parfaitement dimensionnée et des détails mécaniques dans tout son moteur et sa carrosserie. Mesurant environ 58,5 cm de longueur, il comporte des phares avec fonction d'éclairage; pneus en caoutchouc rotatifs; et des caractéristiques mécaniques plus exquises telles que les grappes de munitions, les commandes de l'opérateur et les protections, la selle et le repose-pieds.N'oubliez pas d'inclure le superbe Bat-Pod à collectionner dans votre collection Dark Knight!Taille du produit: 16 x 17 x 59 cm