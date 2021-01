Depuis plus d’un quart de siècle, l’univers de World of Warcraft regorge d’artéfacts, de pièces d’équipement, d’armes et de bijoux aussi impressionnants qu’amusants. Désormais, les joueurs peuvent en apprendre plus sur les objets trouvés en jeu… et découvrir les terribles pouvoirs qu’ils renferment.Des tours étincelantes de Lune-d’Argent au sulfureux mont Rochenoire, en passant par les châteaux de pierre blanche de Hurlevent, les royaumes de l’Est sont vastes et remplis de merveilles. Chaque recoin de cette île majestueuse recèle une infinité d’histoires et de trésors, mais aussi plus d’un secret que certains individus préfèreraient savoir enterrés à jamais. Suivez le maître-espion Mathias Shaw et le capitaine Flynn Bellebrise au fil de cette expédition qui leur fera traverser les royaumes de l’Est pour leur roi et leur patrie, dans le but de retracer son histoire et d’inventorier les armes, armures et puissances indicibles disséminées sur tout le territoire. Écrit par Christie Golden, auteure de plusieurs best-sellers cités par le New York Times, À la découverte d’Azeroth : les royaumes de l’Est est la première étape d’un voyage palpitant dans les terres bien-aimées d’Azeroth.Si vous êtes fan de l'univers de WoW et que vous vouliez en apprendre plus sur le lore du jeu, ce livre est un indispensable.La qualité du livre est vraiment exceptionnelle, j'aime les dorures sur la couverture, mais aussi le côté objet précieux de ce recueil.Une fois le livre ouvert, c'est une belle claque en pleine tronche. Les dessins sont hyper beaux, nous avons droit à beaucoup d'informations sur les lieux et les ennemis d’Azeroth.Pour les non initiés, Panini Comics à eu le bon goût de nous faire un livre sur une région du jeu. Déjà qu'il y a beaucoup d'informations sur une région alors j'imagine pas un recueil sur plusieurs régions (impossible à accrocher).L'univers est vraiment riche, le jeu ne développe pas autant le background je trouve (en même temps j'y ai joué au tout début). Je me suis pris à aimer l'univers, alors que le jeu je n'y arrive plus. J'aimerais bien un jeu sur l'univers de WoW à la l'ombre du Mordor, ça pourrait le faire tellement.Le livre est disponible depuis quelques jours et j'ai hâte de découvrir la suite.