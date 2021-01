Fans du cinéma des années 30-40, un superbe documentaire sur Vivian Leigh, par Arte est disponible sur YouTube.Éternelle Scarlett O'Hara de Autant en emporte le vent, Vivian Leigh à eu un parcours jalonné d'embauches. Mais il ne faut pas oublier la grande actrice qu'elle fut aussi bien sur les planches, que devant les caméras.Elle fut mariée avec Laurence Olivier pendant de nombreuses années, une idylle qui commença alors que Vivian Leigh et Laurence Olivier étaient déjà en couple.Malheureusement, après plusieurs années le couple se sépare, Laurence Olivier se lasse et trouve l'amour avec une jeune actrice.J'espère que Hollywood nous fera des biopics sur plusieurs grands noms du cinéma des années 30-40-50-60.

posted the 01/02/2021 at 10:38 PM by leblogdeshacka