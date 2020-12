Les Carnets de l'apothicaire vol. 1







À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.



Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête… et trouve la solution ! En voulant bien faire, la voilà repérée… Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d’une des favorites de l’empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal !



Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour…

Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d’un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-vous le courage de goûter à ses délices ?

Titre : Les Carnets de l'apothicaire vol. 1

Auteurs : Natsu HYUUGA / Nekokurage/ Itsuki NANAO

Parution : 21-01-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 6 (série en cours)

_________________

My Broken Mariko







Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, elle n’en croit pas ses oreilles. Elles s’étaient pourtant vues la semaine précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko, à la jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration sans bornes et qui s’est vraisemblablement suicidée…



Tomoyo ne contient pas sa rage : elle doit trouver un moyen de rendre un dernier hommage digne de ce nom à sa seule confidente. Pas question de laisser le père violent de la jeune fille prendre les choses en main ! Bouleversée et confuse, elle se précipite chez lui, vole l’urne funéraire et, malgré les coups, hurle les mots de colère que Mariko a gardés en elle pendant toutes ces années ! Les précieuses cendres sous le bras, Tomoyo se lance dans une course effrénée, en quête de salut pour son amie comme pour elle-même.



My Broken Mariko crée l’événement dès sa sortie au Japon ! La première œuvre de Waka Hirako devient un phénomène littéraire et son autrice accède immédiatement au statut de grand espoir du manga. Le deuil, la colère et l’impuissance face à la mort, la douleur des survivants… elle traite ces thèmes avec une bouleversante justesse, sublimant son récit d’un trait plein de rage, d’énergie et de vie qui ne laisse pas indifférent.

Titre : My Broken Mariko

Autrice : Waka HIRAKO

Parution : 28-01-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 9,95 €

Tomes parus en VO : 1 (one-shot)

_________________

My Hero Academia vol. 27







L’enquête sur l’alliance des super-vilains fait un bond de géant grâce à l’interrogatoire de Black Mist ! Tandis que Hawks continue sa mission d’infiltration, toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place…



Fin mars, les héros passent enfin à l’action contre la Ligue de libération ! Et les élèves de Yuei participent à l’assaut. Mais sont-ils vraiment prêts à affronter ce qui les attend ?

Titre : My Hero Academia vol. 27

Auteurs : Kohei HORIKOSHI

Parution : 07-01-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,60 €

Tomes parus en VO : 28 (série en cours)

_________________

My Hero Academia vol. 27 Collector







Titre : My Hero Academia vol. 27 Collector

Auteurs : Kohei HORIKOSHI

Parution : 07-01-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 17,25 €

Tomes parus en VO : 28 (série en cours)

_________________

My Hero Academia

Ultra Analysis









La cavalerie est là ! Et les apprentis héros aussi ! Nouveau trimestre, nouvelles capacités : retrouvez toutes les informations mises à jour sur vos personnages préférés, pouvoirs, techniques et statistiques de combat, mais aussi interviews, croquis et bonus en folie…



La série phénomène s’offre un second guide encore plus ultra ! Pour atteindre le niveau d’Izuku, une seule solution, le dévorer à pleines dents !

Titre : My Hero Academia - Ultra Analysis

Auteur : Kohei HORIKOSHI

Parution : 07-01-2021

Format : 11,5 x 17,5

Nombre de pages : 292

Prix de vente : 10,65 €

Tomes parus en VO : 28 (série en cours)

_________________

Beastars vol. 14







Legoshi s’installe peu à peu dans sa nouvelle vie et parvient à surmonter son désir de viande. Même quand il se retrouve en contact avec de l’ossaïne, une drogue pour carnivores à base de sang et d’os, il reste en pleine possession de ses moyens et corrige les trafiquants sans difficulté !



Soudainement devenu le héros du quartier, le jeune loup reçoit même, de la part de la police, un cadeau de remerciements qu’il s’empresse de partager avec ses voisins. Au fond du carton, il découvre une invitation d’un certain Yahya… Que lui veut donc ce mystérieux personnage ?

Titre : Beastars vol. 14

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 07-01-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 22 (série terminée)

_________________

The Killer Inside vol. 4







Prêt à tout pour protéger sa petite amie, Eiji s’est jeté dans la gueule du loup… et Sai prend un malin plaisir à le torturer ! Heureusement, Kyoka n’a rien d’une demoiselle en détresse : avant que le chef de gang ne puisse mettre son plan à exécution, elle vole à la rescousse de l’adolescent, qui lui révèle alors son secret…



Même si la nouvelle la bouleverse, la jeune fille décide de poursuivre sa relation avec Eiji, qui se rend par la suite dans une clinique psychiatrique pour une consultation. Mais, à sa grande surprise, il serait en fait déjà venu auparavant… accompagné de Kyoka !

Titre : The Killer Inside vol. 4

Auteurs : Shota ITO / Hajime INORYU

Parution : 07-01-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 11 (série en cours)

_________________

Alpi the Soul Sender vol. 3







Entre Alpi et Sersela, c’est la guerre ! Du moins, en apparence… La jeune fille d’Alna Nanai a en effet rencontré les parents de sa rivale par le passé et dispose donc de précieuses informations à leur sujet. Seulement, elle n’accepte de les révéler qu’à une condition : Alpi doit lui prouver sa valeur !



La prochaine destination des souls senders leur donne justement l’occasion de dévoiler leurs talents respectifs, d’autant qu’une fois de plus, elles ne parviennent pas à s’entendre. Mais tandis que la bataille fait rage face à l’esprit divin de la foudre, Sersela s’interpose pour sauver Alpi, qui n’a alors plus d’autre option que d’accomplir seule son devoir…

Titre : Alpi the Soul Sender vol. 3

Autrice : Rona

Parution : 21-01-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 176

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 4 (série en cours)

_________________

Guess What ! vol. 4







Tandis que Nika poursuit son enquête au sujet de Guess What à Hasgar Ouest, les forces de sécurité attaquent le quartier ! Officiellement, le raid a pour but d’éliminer les terroristes qui s’en prennent aux civils... mais une tout autre réalité se cache derrière l’explication du gouvernement.



Très vite, la situation devient critique pour les Pumas : trahis par l’un des leurs, ils n’ont plus aucun endroit où se réfugier... C’est alors que surgit enfin Guess What, qui réussit à se débarrasser des monstres étranges qui avaient envahi les lieux ! Seulement, les autorités n’en ont pas encore terminé...

Titre : Guess What ! vol. 4

Auteurs : Abendsen / UBIK

Parution : 21-01-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 196

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 4 (série en cours)

_________________

Amanchu ! vol. 15





Afin de remonter le moral de Futaba, Hikari décide de lui faire une surprise… Hélas, sa petite démonstration tourne vite au drame : non seulement elle vient de se fracturer la cheville, mais en plus il va falloir l’opérer !



La nouvelle plonge les membres du club dans un tel désarroi qu’ils en oublient presque la semaine de recrutement à destination des élèves de seconde. Heureusement, Kodama et Kotori sont là pour prendre la relève… et finissent par trouver deux lycéennes passionnées ! Pour autant, sauront-elles s’intégrer ?

Titre : Amanchu ! vol. 15

Autrice : Kozue AMANO

Parution : 21-01-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,65 €

Tomes parus en VO : 15 (série en cours)

