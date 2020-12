ALIENATED



Que faire du pouvoir de changer le monde si nous ne sommes pas prêts à l’utiliser ?



Samuel, Samantha et Samir, tous trois un peu à la marge, chacun à sa façon, voient leur destin basculer quand ils découvrent une entité extraterrestre s’éveillant à la vie. Liés par le secret et connectés par les pouvoirs incroyables de cette créature, plus rien ne leur semble hors de portée pour la première fois.

Mais ils ne tardent pas à comprendre que leur nouveau compagnon – si attachant au premier abord – est un futur prédateur en quête de proies...

D’abord guidés par les meilleures intentions, les trois adolescents plongent rapidement dans une spirale toxique de jalousies, de vengeances et d'erreurs funestes.



Simon Spurrier (John Constantine Hellblazer, Coda) et Chris Wildgoose (Batgirl, Batman: Nightwalker) livrent un récit initiatique délicat et subversif d’une justesse remarquable.



Date de sortie : le 20 Janvier

Prix : 17.90€

Amazon

Fnac



On continue les sorties comics pour le mois de Janvier, avec cette ce soir, les sorties de chez HiComics. Ou plutôt, la sortie de chez HiComics.