Spider-man : Le Dernier Combat (must-have)

Le pire cauchemar de Peter Parker est devenu réalité : L'un de ses ennemis a appris sa véritable identité et se sert de cette information pour menacer ses proches. Tante May a été kidnappée et une course la monstre commence, qui confronte Spider-Man à ses pires ennemis !

(Contient les épisodes US Marvel Knights Spider-Man (2004) 1-12, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : MARVEL KNIGHTS SPIDER-MAN)





Prix : 19.95



Spider-man 11

Chance, un vieil ennemi de Spider-Man, réapparaît à la tête d'un casino, c'est le début des ennuis pour Peter Parker ! En plus, Miles Morales affronte le Rhino et Mary Jane se lie d'amitié avec Mystério.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man 38-39, Friendly Neighborhood Spider-Man 14, Amazing Mary Jane 4 et Miles Morales : Spider-Man 12, inédits)

Auteurs : Bendis, Finch



Prix : 8.95€



Star Wars 1

Nouveau départ et nouveau format pour les séries Star Wars, prenant la suite directe du film L'Empire contre-attaque ! Deux histoires courtes pour planter le décor et le début de deux nouvelles séries : Star Wars et Darth Vader. Et pour fêter ça, vous avez le choix entre six couvertures !

(Contient les épisodes US Star Wars: Empire Ascendant, Star Wars (2020) 1, Darth Vader (2020) 1, inédits)

Prix : 6.99€



Star Wars 1 (collector)

Prix 19.99€



Star Wars 1 (variant 1/4)

Prix : 6.99€



Star Wars 1 (variant 2/4)

Star Wars 1 (variant 3/4)

Prix : 6.99€



Star Wars 1 (variant 4/4)

Prix : 6.99€



X-men : Dawn Of X 7

À la fin de House of M, la Sorcière Rouge prononçait les mots fatidiques : "Plus de mutants", condamnant un million de mutants à devenir des humains ordinaires. Les protocoles de résurrection ont permis d'inverser le processus, mais que doivent subir les mutants pour retrouver leurs pouvoirs ? Et le lancement de la série Wolverine !

(Contient les épisodes US X-Men (2019) 7, Marauders 7, Excalibur (2019) 7-8, New Mutants (2019) 7 et Wolverine (2020) 1, inédits)

Prix : 16€



X-men : Dawn Of X 7 (collector)

Prix : 20€



X-men : Dawn Of X 8

Deux épisodes de Wolverine pour fêter son grand retour, dans lesquels il affronte Dracula ! Retour d'X-Force et des Maraudeurs, et épisode spécial consacré aux deux télépathes majeures des X-Men, Jean Grey et Emma Frost !

(Contient les épisodes US Wolverine (2020) 2-3, Marauders 8, X-Force (2019) 7-8 et Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost, inédits)

Prix : 16€



X-men : Dawn Of X 8 (collector)

Prix : 20€



Amazing Spider-man : Les Comic-strips 1979-1981

Deuxième volume pour ce recueil de comic-strips publiés depuis les années 70 dans les journaux du monde entier, tous scénarisés par Stan Lee sur des dessins de John Romita Sr. Plus de 700 strips sont recueillis dans cet album !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (Daily strips) du 29/01/79 au 11/01/81, précédemment publiés dans THE COMPLETE SPIDER-MAN STRIPS T02)

Prix : 39.99€



Punisher : Bienvenue, Frank ! (must-have)

En 2000, Garth Ennis et Steve Dillon, les créateurs de Preacher, reprennent les rênes du tueur en série le plus célèbre de l'univers Marvel. Une maxi-série de douze épisodes opposant le Punisher à la puissante famille mafieuse Gnucci, un chef-d'œuvre d'humour noir !

(Contient les épisodes US Punisher (2000) 1 à 12, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS T01)

Prix : 19.95€



Black Panther : L'intÉgrale 1989

T'Challa, la Panthère Noire, apprend que sa mère biologique est peut-être vivante et pourrait se trouver quelque part en Afrique du Sud. C'est le début d'une longue quête qui va le voir affronter les soldats du pays et l'injustice sociale qui y règne. Une saga entièrement inédite en France !

(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (198 13-37 (Black Panther), inédits)



Prix : 35€



Dead Man Logan 2

Ultime aventure pour le "vieux" Logan ! De retour dans son futur apocalyptique, Logan découvre que la situation s'est encore empirée. Tout le monde veut mettre la main sur le jeune Hulk qu'il a épargné dans la première saga Old Man Logan. Et Dents de Sabre est de retour d'entre les morts !

(Contient les épisodes US Dead Man Logan 7-12, inédits)

Prix : 18€



La Vision Et La SorciÈre Rouge

Alors que la série WandaVision arrive sur Disney+, découvrez des épisodes culte mettant en scène la Vision et la Sorcière Rouge ! Au programme, un voyage de noces mouvementé et une confrontation avec le "frère" de Vision, Wonder Man, et le père de Wanda… Magnéto !

(Contient les épisodes US Giant-Size Avengers (1974) 4 (I) et Vision and Scarlet Witch 1-4, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1975 et Récit Complet Marvel 4)nder Man, et le père de Wanda… Magnéto ! (Contient les épisodes US Giant-Size Avengers (1974) 4 (I) et Vision and Scarlet Witch 1-4, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1975 et Récit Complet Marvel 4)

Prix : 18€



Marvel Two-in-one : L'intÉgrale 1975-1976

La Chose continue de faire le tour de l'univers Marvel et de s'associer avec les plus grands héros de la Maison des Idées. Il fait aussi bien équipe avec des héros reconnus comme Iron Man, Spider-Man et Ka-Zar qu'avec des personnages comme Morbius et le Fils de Satan. Inclut deux inédits !

(Contient les épisodes US Marvel Two-In-One (1974) 11-20, Annual 1, Marvel Team-Up (1972) 47 et Fantastic Four Annual 11, précédemment publiés dans SPIDER-MAN TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1976-1977, FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1976, Spécial Strange 8-10, 12-14, Dracula 15 et inédits)

Prix : 35€



Mystique

L'auteur de Saga et Runaways s'attelle à la plus imprévisible des mutantes : Raven Darkholme alias Mystique ! Traquée par tous les gouvernements du monde, elle est sauvée par le Professeur Xavier qui lui propose de travailler pour lui comme agent secret. Peut-elle lui faire confiance ?

(Contient les épisodes US Mystique (2003) 1-13, précédemment publiés dans MAXIMUM X-MEN 1, 3, 5, 7, 9 et 11)

Prix : 32€



X-men : L'intégrale 1995 (II)

Les mutants ont survécu à l'Ère d'Apocalypse, mais de nouvelles menaces apparaissent, par exemple des personnages qui ont survécu à la disparition de l'univers parallèle où Apocalypse régnait en maître. Mais ça n'est rien à côté de la venue d'un nouveau vilain qui a battu le Fléau à plates coutures : Qui est Onslaught ?

(Contient les épisodes US X-Men: Prime, Uncanny X-Men (1963) 322 à 326, X-Men (1991) 42 à 45 et Annual 95 précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : X-MEN – PRÉLUDE À ONSLAUGHT)

Prix : 35€



Wanda & La Vision

Voici quelques histoires emblématiques de la Visionet la Sorcière Rouge, empruntées à différentes époques et réunies dans un album au prix défiant toute concurrence ! De quoi se remettre dans le bain avant de savourer la mini-série WandaVision sur Disney+ ! (Contient les épisodes US Origins: Vision 1, Giant-Size Avengers (1974) 4 (I) et Marvel Team-Up (1972) 129-130, précédemment publiés dans 100% MARVEL : AVENGERS – LES ORIGINES 2, Les Défenseurs 6 et inédits)

Prix : 6.95€



Wanda : La Sorcière Rouge

Voici une série complète entièrement consacrée à la Sorcière Rouge, avec un concept atypique : un dessinateur différent par épisode. Steve Dillon, Marguerite Sauvage ou encore Javier Pulido emmènent Wanda dans une longue mission pour réparer la magie, qui lui fait faire le tour du monde ! (Contient les épisodes US Scarlet Witch (2015) 1-15, précédemment publiés dans 100% MARVEL : SCARLET WITCH 1-3)

Prix : 32€



Star Wars : Les Secrets De La Galaxie



Voici un recueil de cinq histoires consacrées à des personnages emblématiques de l'univers Star Wars. Comment C-3PO a-t-il obtenu son bras rouge ? Comment se sont rencontrés Cassian Andor et K-2SO ? Qui est réellement DJ, interprété par Benicio Del Toro au cinéma ? Et bien d'autres mystères !

(Contient les épisodes US Force Awakens: C-3PO – Phantom Limb, Rogue One: Cassian & K2SO, Last Jedi: Storms of Crait, Last Jedi : DJ – Most Wanted et Solo: Beckett), précédemment publiés dans STAR WARS HORS SÉRIE (201 3-4 et STAR WARS (2019) 7 et 100% STAR WARS : POE DAMERON 1)

Prix : 22€



Spider-man : Le Casse De Black Cat

Place à la Chatte Noire ! Alors que Spider-Man se démène face à Hammerhead et à la Maggia, la belle Félicia Hardy vient bousculer sa petite vie "tranquille". Une aventure qui se déroule dans l'univers du jeu Spider-Man d'Insomniac Games, au moment où la suite, avec Miles Morales, sort sur PlayStation 5 !

(Contient les épisodes US Marvel's Spider-Man: The Black Cat Strikes 1-5, inédits)

Prix : 17€



Silver Surfer : Démons Intérieurs

Alors que la planète est privée de ses plus grands héros, tués par Onslaught, le Silver Surfer revient sur Terre. Mais il a perdu tout contact avec ses émotions et il est incapable de pleurer ses anciens alliés. Il se tourne donc vers la première terrienne à avoir fait preuve de compassion envers lui : Alicia Masters.

(Contient les épisodes US Silver Surfer (1987) 123-131 et -1, précédemment publiés dans MARVEL SELECT 3-13)

Prix : 22€



Runaways T2 : Héros Pour Toujours

Les Fugitifs savent enfin ce que complotent leurs super-vilains de parents et le Cercle est à deux doigts de livrer notre monde aux Gibborim. Pour contrecarrer leurs plans, les enfants vont devoir se montrer aussi retors que leurs parents, mais ils ignorent qu'il y a une taupe parmi eux !

(Contient les épisodes US Runaways (2003) 13-18 et Runaways (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MINI-MONSTER : LES FUGITIFS 3 et MARVEL DELUXE : LES FUGITIFS 1)

Prix : 32€

Les sorties de chez Panini Comics pour Janvier 2021 se dévoilent et il y a du lourd !!Beaucoup de bonnes choses, du Spider-Man, du Star Wars et Dawn of X