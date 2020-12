TRANSFORMERS / TERMINATOR

Le futur s’est transformé…

Premier mash-up de La Série Dérivée Transformers !



« Le futur n’est pas ce que Skynet avait prévu… Des robots appelés Decepticons ont pris le contrôle et balayé l’Homme de la surface du globe à sa place ! Les Terminators forment l’ultime rempart contre la suprématie de Mégatron. En dernier recours, Skynet parvient à envoyer un cyborg dans le passé pour tenter de renverser le cours de l’Histoire… »



Les univers de Transformers et de Terminator fusionnent dans cet album fun et explosif où la menace robotique pesant sur l’avenir de l’humanité ne s’appelle plus Skynet mais Mégatron… Tel Schwarzenegger dans T2, un cyborg viendra du futur pour sauver le monde de demain, accompagné ici d’un sidekick exceptionnel : La naïve mais farouche Sarah Connor de 1984 !



96 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : Janvier 2021

TRANSFORMERS Volume 2

La suite…



Suite de la Série Principale TRANSFORMERS.



Alors que Mégatron cherche à révolutionner Cybertron, il rencontre Termagax, fondatrice du mouvement Ascenticon. Va-t-elle lui montrer la voie vers la paix ou le mener à rompre avec le Sénat ? Bumblebee, lui, a un nouvelle fonction : garde du corps. Mais sa principale préoccupation est d’impressionner Elita-1…



Pagination : 144 pages couleur

Prix : 17.95€

Après les sorties du mois de Janvier chez Urban Comics, voici les sorties de Janvier chez Vestron.Petit mois, mais du lourd comme d'habitude, sans oublier une surprise pour les fans de MASK en Avril/Juin.