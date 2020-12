Before Watchmen Intégrale Tome 2



BEFORE WATCHMEN présente les récits rassemblant les Minutemen : l'équipe de justiciers rétro inventée par Alan MOORE et Dave GIBBONS. Scénarisée et illustrée par les plus grands artistes de l'industrie des comics – de Darwyn COOKE (THE NEW FRONTIER) à Brian AZZARELLO (JOKER) en passant par Lee BERMEJO (BATMAN - DAMNED) ou Andy KUBERT (BATMAN - DARK KNIGHT III) –, cette intégrale dévoile l'envers du décor des super-héros, fait de romances contrariées, de perfides trahisons et de violentes tragédies, tout en brossant le portrait sacrifié de la mauvaise conscience de l'Amérique du milieu du xxe siècle, entre réalité et politique‑fiction.



Série : Before Watchmen Intégrale

Date de sortie : 08 janvier 2021

Pagination : 496 pages

Prix : 35€

Selina Kyle : Catwoman Tome 2



Établie à Villa Hermosa pour changer d'air et laisser son passé loin derrière elle, Selina Kyle a à peine eu le temps de panser ses plaies qu'elle doit faire face à l'un des pires criminels de la pègre : le Pingouin. Chassé de Gotham par Batman, Oswald Cobblepot a choisi de se rabattre sur la ville natale de Catwoman. Mais celle-ci ne l'entend pas de cette oreille, et une guerre des territoires semble être de mise. L'enjeu sera simple : le contrôle de la ville !





Série : Selina Kyle : Catwoman

Date de sortie : 08 janvier 2021

Pagination : 216 pages

Prix : 19€

Young Justice tome 2





Éparpillés dans le Multivers, Robin, Superboy, Wonder Girl, Teen Lantern, Impulse et Jinny Hex cherchent à tout prix à rentrer chez eux. Mais pour réussir, ils vont devoir affronter les réalités les plus dangereuses qui soient, et même rencontrer... leurs doubles ! Pour s'en sortir, une alliance avec les Wonder Twins et Naomi ne sera pas de trop, mais même en si bonne compagnie, parviendront-ils à retrouver leur chemin sains et saufs ?



Série : Young Justice

Date de sortie : 08 janvier 2021

Pagination : 168 pages

Prix : 15.50€

Batman Mythology : La Batcave



Peu de temps avant l'assassinat de ses parents, le jeune Bruce chutait dans une crevasse de la vaste propriété des Wayne et découvrait accidentellement un réseau de grottes devenu le refuge d'une colonie de chauve-souris. De cette expérience traumatique, Bruce Wayne conserva cette peur primale qui distille désormais dans le coeur des criminels lorsqu'il. Base secrète et socle de son identité, la Batcave convoque à travers ses trophées toute l'histoire du Chevalier Noir.



Date de sortie : 15 janvier 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 22.50€

Chère Justice League



Pour la toute première fois de leur histoire, les plus grands héros de la Ligue de Justice ont accepté de répondre en toute honnêteté aux questions les plus intimes de leurs fans ! Quand ils ne sont pas en missions, bien sûr. Ça paraît difficilement imaginable, mais arrive-t-il à Superman de faire des erreurs ? Comment et avec qui Wonder Woman a-t-elle fêté ses douze ans ? Est-ce qu'à force de vivre sous l'eau, Aquaman sent le poisson ? Les héros tels que vous ne les avez jamais imaginés vous réservent encore leur lot de surprises !



Date de sortie : 15 janvier 2021

Pagination : 160 pages

Prix : 10€

Green Lantern Terre-Un Tome 2



Manhunters, extraterrestres, anneaux de pouvoir... autant d'éléments qu'Hal Jordan doit assimiler au plus vite pour contrer les menaces intergalactiques qui pèsent sur la Terre. Accompagné de John Stewart, le nouveau Green Lantern s'efforce de sauver le dernier des Gardiens, mais se heurte à une nouvelle découverte : l'existence d'un autre Corps que le sien... celui des Yellow Lantern ! Hal Jordan est cependant bien loin d'être au bout de ses surprises... car il apprendra rapidement que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent.



Série : Green Lantern Terre-Un



Date de sortie : 22 janvier 2021

Pagination : 144 pages

Prix : 15.5 €



New Teen Titans tome 4









Coup de tonnerre au sein des Teen Titans : la benjamine Terra, leur nouvelle coéquipière est en réalité une alliée de Deathstroke l'Exterminateur, leur ennemi juré ! Négociant un Contrat Judas avec les têtes pensantes de la R.U.C.H.E., il neutralise un à un les membres des Titans jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leur chef : Dick Grayson. Ayant abandonné son identité de Robin, il se façonne un nouveau costume et un nouvel équipement afin de sauver ses coéquipiers sous le pseudonyme de Nightwing !



Série : NEW TEEN TITANS

Date de sortie : 15 janvier 2021

Pagination : 560 pages

Prix : 35€

Batman : Detective Tome 4

Alors que Mister Freeze déchainait des vagues de froid sur Gotham pour récupérer sa femme, Nora, Batman finit par réussir à le neutraliser et le remettre à sa place : l'Asile d'Arkham. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace grandit. Harvey Dent joue à Pile ou Face avec le destin des citoyens de Gotham, et créé une secte pour mener la ville à sa perte...



Série : Batman : Detective

Date de sortie : 22 janvier 2021

Pagination : 288 pages

Prix : 22.50€

Batman Gotham Aventures tome 3

Si la talentueuse Batgirl fait le plus souvent équipe avec ses acolytes Batman et Robin, elle est aussi et avant tout la fille du réputé commissaire James Gordon, avec qui elle aime combattre le crime de jour comme de nuit. Cette fois-ci, leur mission sera de retrouver, dans le dédale des rues de Gotham, la trace d'une fratrie récemment échappée de prison. Pendant ce temps, le dynamique duo sera confronté à une série d'enlèvements tous plus inquiétants les uns que les autres : celui d'un jeune fils d'immigré dont le grand patron de la mafia prétend être le père, d'une petite fille dont le seul témoin du kidnapping est un jazzman aveugle, ou encore d'un magnat du pétrole enlevé au coeur des étendues glacées du Canada.



Série : Batman Gotham Aventures

Date de sortie : 22 janvier 2021

Pagination : 296 pages

Prix : 10€

Batman The Dailies Tome 2

Dans les années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, Batman et Robin n'étaient pas seulement des héros de comic books ou de serials, ils évoluaient également dans les pages des différents quotidiens des États-Unis. Enquêtant sur des affaires criminelles intenses et retrouvant même leur pire ennemi, le Joker, Batman et Robin y évoluaient dans des aventures concoctées, entre autres, par leurs co-créateurs, Bob KANE et Bill FINGER : un univers de film noir passionnant où le danger guette à tous les coins de rue !



Série : Batman The Dailies

Date de sortie : 22 janvier 2021

Pagination : 200 pages

Prix : 22.50€

Hal Jordan : Green Lantern Tome 3

Dans une réalité alternative qu'Hal Jordan a créée en activant la machine miracle, les Green Lantern n'y existent pas... Et les Blackstars ont progressivement imposé leur règne d'un bout à l'autre de la galaxie... sauf sur Terre, où les héros résistent. Mais Belzebeth, plutôt que de soumettre les terriens, entend dévorer la planète. Hal Jordan va devoir réussir à sortir de cette réalité alternative et rendre son cours à l'Histoire...



Série : Hal Jordan : Green Lantern

Date de sortie : 22 janvier 2021

Pagination : 240 pages

Prix : 22.50€

American Flagg

2031 : une crise économique de grande ampleur a forcé le gouvernement des États-Unis à se relocaliser sur Mars. À présent, les grandes métropoles américaines, dont Chicago, se réorganisent autour de centres commerciaux géants où l'on abreuvent les habitants de programmes racoleurs aux messages subliminaux ultra-violents. Dans ce contexte délétère, l'arrivée dans les forces de police des Plexus Rangers de Reuben Flagg, ancienne star de télé-réalité, va mener la ville à la révolte et peut-être... à une seconde révolution.



Date de sortie : 29 janvier 2021

Pagination : 472 pages

Prix : 35€

Batman – Année Deux

À présent que le Romain et sa famille mafieuse ont vu leur règne s'achever suite à l'alliance de Batman et de James Gordon, la ville de Gotham peut à nouveau entrevoir un avenir radieux. Mais le retour d'un justicier du passé, le Faucheur, va mettre en péril l'amitié entre le jeune Chevalier Noir et le commissaire nouvellement nommé. Poussé à bout, Batman va même devoir s'allier avec l'homme qui a changé à jamais le cours de sa vie, et la deuxième année de Batman pourrait bien s'avérer être sa dernière.



Série : Batman - Année Deux

Date de sortie : 29 janvier 2021

Pagination : 200 pages

Prix : 17.50€

Batman Death Metal tome 2

Devenue maîtresse des enfers et gardienne des super-vilains opposants au Batman Qui Rit, Wonder Woman a fini par éliminer cet être diabolique et a rejoint ses alliés pour libérer la Terre et le Multivers du joug de Perpetua. Mais le Batman Qui Rit renaît de ses cendres sous une nouvelle forme, son cerveau transposé dans le corps d'un Bruce Wayne surpuissant. Les résistants de la Ligue de Justice pourront-ils vaincre leur pire cauchemar : un Batman aux pouvoirs sans limites ?



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 29 janvier 2021

Pagination : 240 pages

Prix : 22.50€

Batman Death Metal tome 2 Couverture 2

Devenue maîtresse des enfers et gardienne des super-vilains opposants au Batman Qui Rit, Wonder Woman a fini par éliminer cet être diabolique et a rejoint ses alliés pour libérer la Terre et le Multivers du joug de Perpetua. Mais le Batman Qui Rit renaît de ses cendres sous une nouvelle forme, son cerveau transposé dans le corps d'un Bruce Wayne surpuissant. Les résistants de la Ligue de Justice pourront-ils vaincre leur pire cauchemar : un Batman aux pouvoirs sans limites ?



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 29 janvier 2021

Pagination : 240 pages

Prix : 25€

Injustice année un Intégrale tome 2

La guerre est déclarée entre fidèles et dissidents au régime totalitaire instauré par l'Homme d'Acier, et chacun doit à présent choisir son camp. Avec la disparition d'Arrow et un Batman hors-jeu, Black Canary tente tant bien que mal de rassembler sa propre équipe. Mais tandis que sur Terre, la poigne de fer de Superman se resserre, aux confins de la galaxie, une autre menace s'éveille.



Série : Injustice Intégrale



Date de sortie : 29 janvier 2021

Pagination : 328 pages

Prix : 28 €



Les sorties du mois de Janvier 2021 chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, attention quand-même au risque de report sur certains comics. Je ne suis pas s^r que tout sortent ce mois-ci.Pour moi, ce mois-ci Batman Batcave, Batman Detective et Cher Justice League.Et vous, vous allez prendre quoi ?