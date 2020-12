Après un gros succès avec près de 34 millions d'exemplaires vendus, Terraria arrive en vinyle en France grâce à Just for Games.Vinyl 1Side AOverworld DayEerieOverworld NightTitle ScreenUndergroundBoss 1JungleCorruptionSide BUnderground CorruptionThe HallowBoss 2Underground HallowBoss 3OceanEclipseRainAlternate DaySpaceVINYL 2Side AGolemMushroomsCrimsonLihzahrdIcePlanteraDungeonLunar BossAlternate UndergroundUnderground CrimsonGoblin ArmySide BUnderworldPirate InvasionPumpkin MoonFrost MoonMartian MadnessLunar TowersMoon LordThe Journey BeginsUnderground IceSpace DayEmpress of LightVINYL 3Side AQueen SlimeSlime RainDesertUnderground DesertSandstormOld One’s ArmyUnderground JungleJungle NightQueen BeeGraveyardSide BTown DayHigh WindStormDuke FishronMorning RainOcean NightTown NightAlt TitleJourney’s End – CreditsTerraria Day Theme Remix (Xenon/DSniper)La musique est composée par Scott Lloyd Shelly.