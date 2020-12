Stick arcade EGO















Après la R.A.T. 8 ADV qui m'en a mis pleins la vue que ce soit sur le design ou l'ergonomie, ou bien encore la réactivité, on change de registre pour faire place au stick arcade EGO de chez Mad Catz.Le packaging du stick arcade EGO est plutôt simple, mais efficace. Un bon rouge pétant avec en son centre le stick. Pas de fioriture, on reste sur du classique et c'est très bien.À l'arrière de la boîte, nous retrouvons les traditionnelles caractéristiques du stick.Une fois le fourreau enlevé, nous avons droit à une boîte rouge, là où certains auraient laissé une boîte blanche. Avec écrit dessus EGO en gros.Une fois la boîte ouverte, nous pouvons constater que le stick arcade est très bien protégé avec deux insert en polystyrène et un sac plastique pour ne pas avoir de rayures.Nous avons toujours droit à la notice et aux autocollants. D'ailleurs, la notice m'a bien servi, j'ai eu un peu de mal à faire fonctionner le stick arcade. En même temps, je me suis dit, je le branche et c'est parti. Eh bien ,non, il faut le brancher sur la console, mais aussi brancher la manette sur l'arrière du stick arcade.Le stick arcade est vraiment très beau, fabriqué avec des matériaux de qualité.À l'arrière, nous retrouvons une "trappe" qui permet d'y mettre les câbles et le tournevis. Un rangement très pratique pour ne pas laisser les câbles traînés sur la table ou autres. Et en plus, c'est hyper discret.Comme je l'ai dit plus haut, nous retrouvons les câbles et le tournevis. Il y a aussi un emplacement pour des pièces supplémentaires.Une fois le stick arcade branchée sur la console (je l'ai branché sur ma One X), c'est parti pour du plaisir et uniquement du plaisir. Je devais l'essayer sur un jeu de combat comme Street Fighter, mais impossible de le trouver dans mon bordel et là, je vois Street of Rage IV.Bordel, ça n'a rien avoir avec une partie à la manette. Le personnage est beaucoup plus facile à contrôler, les attaques spéciales sont faites instinctivement.Le stick répond au doigt et à l'œil, le stick Sanwa Denshi à 8 directions et les touches me font penser à mon ancienne borne d'arcade. Il y a le bouton turbo qui enregistre 10 rapid fires et ça change le combat (pour les nuls comme moi, c'est juste le pied). Il y a beaucoup de personnalisation dans ce stick arcade EGO, pour tous types de joueurs du novice au pro.Pour finir, on peut personnaliser la plaque en retirant le plexi, les personnes qui ont du talent vont se régaler.Vous l'aurez compris, pour profiter pleinement des différents jeux tels que Street of Rage IV un stick arcade change la vie et offre un confort optimal. En plus, le EGO est plutôt petit et léger donc il peut se ranger partout sans prendre de place. Le mien est à côté de ma One X et ma PS5.