Les nouveautés de Janvier 2021 sont dévoilées et il y a des choses sympa, comme Jour de Tonnerre, Rogue Nation, après le mois de Janvier n'est pas foufou non plus.-120 Battements par Minutes-13 Hours-Ghost-Gone Girl-Jours de Tonnerre-La Famille Addams-La Fièvre du Samedi Soir-Les Incorruptibles-Les Infiltrés-Mission Impossible: Rogue Nation-Ninja Turtles 2-Star Trek : Sans Limites-Terminator Genisys-Transformers 3 : La Face Cachée de la Lune-Un Crime dans la Tête-Very Bad Dads-Pattaya-Calimero - Saison 1-Gabrouillon - Saison 1 à 5-Les P'tites Poules-Oum le Dauphin Blanc - Saison 1-Babysitting-L'Arnacœur-Breaking Surface-American Gods - Saison 3-James May: Oh Cook!-New York : Unité Spéciale - Saison 11 à 13-One Night in Miami-Songbird-Paradise Hills-South Park - Saison 23-Jessy & Nessy - Saison 1-Star Trek: Lower Decks - Saison 1-The Personal History of David Copperfield