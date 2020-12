Le packaging est vraiment classe Le packaging est vraiment classe





L'intérieur est vraiment soigné, j'aime bien la mousse pour protéger les différents accessoires.

Vous faites quoi avec vos autocollants ?

Que j'aime ce design futuriste, on dirait les courbes d'une voiture

Ou d'un vaisseau !

On peut toujours sauvegarder plusieurs profils, c'est hyper pratique pour switcher suivant nos envies et nos besoins On peut toujours sauvegarder plusieurs profils, c'est hyper pratique pour switcher suivant nos envies et nos besoins

Après la R.A.T Pro X3 , voici la R.A.T 8 ADV dans sa robe rouge de plus sublime. Et malgré des quelques features en moins elle se révèle tout aussi ergonomique et confortable.Le packaging de cette R.A.T 8 ADV est vraiment classe. Pas de carton, nous avons affaire à une boîte en plastique dur transparent, qui nous dévoile la souris ainsi que les différentes caractéristiques de celle-ci.À l'arrière, pas de fioritures nous retrouvons les différentes langue ainsi que d'autres caractéristiques, tel que 60 millions de clics premium, 200000 pi etc.Une fois la boîte ouverte, nous retrouvons la souris sur un socle en plastique qui la maintiens plus que bien. J'ai un peu galéré pour la sortir, je ne voulais pas prendre le risque de casser le socle.Nous avons également droit à différentes pièces pour une meilleure ergonomie, mais aussi pour un confort optimal suivant la combinaison choisi.Comme d'habitude, nous avons droit à une notice détaillée pour bien apprender la souris, mais aussi un autocollant.La souris à vraiment de la gueule, peu importe la combinaison voici elle déchire et ce rouge, tellement magnifique.Le repose pouce est vraiment confortable, ça change vraiment des souris "classique". Surtout sur de longues sessions de jeu (quand votre PC fonctionne bien, le mien galère en ce moment, bordel). Optimisation au maximum pour cette souris avec le tourne vis qui se trouve à l'arrière de celle-ci. Elle se fond parfaitement dans le design de la souris et sans celui-ci ça fait un peu bizarre.Les différentes pièces que propose cette R.A.T 8 ADV sont de très bonnes qualités. Attention contrairement à la Pro X3, celle-ci sont en plastiques, mais ça ne gêne en rien le confort.La mollette de la R.A.T 8 ADV ne se change pas, mais elle est plus agréable au toucher qu'une souris traditionnelle.Elle possède un câble tressé pour plus de durabilité, j'ai une souris avec un câble en caoutchouc au boulot et il est arraché de partout, alors que la souris à même pas un an.La souris possède un nombre colossale de couleurs, ça fait son petit effet dans le noir.Avec son capteur optique Pixart PMW 3389 PRO, la R.A.T 8 ADV, elle offre une sensibilité de 20 000 DPI avec des vitesses de mouvement allant jusqu’à 400 pouces par seconde et 50 G d’accélération.C'est juste fou quand on joue à un jeu comme Rainbow Six Siege, ça devient beaucoup plus rapide qu'avec ma souris Nacon classique.Vous l'aurez compris, la R.A.T 8 ADV à tout d'un grande. Avec son design qui donne un côté futuriste que j'aime particulièrement, mais aussi cette couleur rouge qui défonce la rétine. Elle existe en noire et en blanche de mémoire et je trouve qu'elle pète moins. Ok, c'est un détail mais, pour moi, c'est important.