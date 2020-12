Ubisoft et Laced Records ont uni leurs forces pour créer un double vinyle spécial célébration du cinquième anniversaire de Tom Clancy's Rainbow Six Siege.



Avant PUBG et Fortnite , le jeu de tir multijoueur tactique Siege a connu un lancement silencieux à la mi-2015. Le gameplay tendu des attaquants contre les défenseurs a vu les joueurs faire autant de planification tactique à l'avance que de tirs réactifs sur le moment. Grâce à un gameplay solide comme le roc, un soutien constant aux développeurs et une base de fans enragée, le jeu a grandi et est devenu l'un des tireurs les plus populaires au monde avec des dizaines de millions de joueurs et une scène esport florissante.



Les premiers compositeurs principaux Paul Haslinger (anciennement de Tangerine Dream) et Ben Frost (émission de télévision Dark ) ont livré une partition électronique enseignée et atmosphérique pour le jeu au lancement. Ils ont ensuite été rejoints par Jon Opstad, Will Bates et Danny Cocke, qui ont contribué à la partition des cinq années suivantes de contenu.



L'ensemble de vinyles arbore deux disques lourds de 180 g de qualité audiophile en noir et blanc. Ceux-ci seront logés dans une pochette de luxe.

Laced Records va très prochainement sortir un double vinyles pour Rainbow Six Siege.