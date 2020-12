Comme vous le savez, Microids a sorti remake du jeu XIII, sur One, PS4 et Switch. Après quelques bugs qui ont fait grincer des dents les fans de la bande dessinée, mais aussi les fans du jeu vidéo ainsi que les nouveaux venus, Microids à annoncé travailler sur un patch qui corrigera les nombreux bugs du jeu.Le Press Kit est dans une enveloppe marron, qui donne le ton avec un beau confidentiel dessus.Une belle pochette intercalaire style dossier IMF avec à l'intérieur le plein d'infos sur le jeu.Une fois la pochette ouverte, nous pouvons découvrir des feuillets qui nous présentent le jeu, mais pas que.En effet, comme dans les Press Kit ou presque, nous avons droit à une tonne d'informations sur le jeu, les personnages, les lieux, mais aussi parfois des interview de développeurs.Pour le Press Kit de XIII, nous avons droit à un descriptif sur les personnages du jeu, mais aussi des armes que nous serons amenés à prendre en main pour mener à bien nos différentes missions.Nous avons aussi des informations sur l'environnement du jeu et il y en a un paquet.Le mode multijoueur et les différentes éditions du jeu.Il y a aussi le plus important, l'histoire du jeu.Les différentes informations sur les supports et les attachés presses.En plus des feuillets, nous avons droit à deux photos, style polaroïd. Elles sont de très bonnes qualités en plus.Inutile de vous dire que pour moi, ces Press Kit sont le Graal pour un collectionneur. Car souvent, nous retrouvons ça sur eBay ou autre site d'achat entre particuliers.