En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Maybury est bouleversé par un événement incroyable : un énorme cylindre métallique s’est écrasé à proximité… Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l’objet vient de la planète rouge !



La population se précipite pour l’examiner et attend avec impatience l’ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet… et s’attaque à la foule en détruisant tout sur son passage ! Le jour suivant, d’autres Martiens atterrissent et se lancent à l’assaut de la campagne du haut d’immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l’envahisseur… Il ne reste qu’un moyen de survivre : la fuite !

Tout le monde connaît l'œuvre de H.G Wells La Guerre de Mondes. Célèbre livre de la littérature Anglaise, détourné par Orsons Wells dans les années 30-40 (je sais plus ) sur les ondes radio américaine. Un show qui provoqua un petit séisme pour l'époque, car les auditeurs pensaient vraiment qu'une attaque d'extraterrestres avait lieu (c'est la légende qui dit ça).En plus de 120 ans d'existence, La guerre des mondes à connu énormément d'itérations, des show radiophoniques, des films, des séries et aujourd'hui un manga.Pour ce manga, nous retrouvons Sai IHARA, pour le scénario et Hitotsu YOKOSHIMA pour le dessin, qui on prit une seule liberté par apport au livre, le héro est un photographe.Le Tome 1 sera disponible pour 4 Février 2021 pour 13.90€