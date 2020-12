TRANSFORMERS / TERMINATOR

Le futur s’est transformé…

Premier mash-up de La Série Dérivée Transformers !



« Le futur n’est pas ce que Skynet avait prévu… Des robots appelés Decepticons ont pris le contrôle et balayé l’Homme de la surface du globe à sa place ! Les Terminators forment l’ultime rempart contre la suprématie de Mégatron. En dernier recours, Skynet parvient à envoyer un cyborg dans le passé pour tenter de renverser le cours de l’Histoire… »



Les univers de Transformers et de Terminator fusionnent dans cet album fun et explosif où la menace robotique pesant sur l’avenir de l’humanité ne s’appelle plus Skynet mais Mégatron… Tel Schwarzenegger dans T2, un cyborg viendra du futur pour sauver le monde de demain, accompagné ici d’un sidekick exceptionnel : La naïve mais farouche Sarah Connor de 1984 !



96 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : Décembre 2020





--------------------------------------------------------------------------------

ROBOCOP vs. TERMINATOR

Le crossover culte des 90’s, par Frank Miller et Walt Simonson !

La machine à tuer suprême contre l’hybride flic/cyborg ultime, par l’auteur de Sin City, Dark Knight Returns et 300, et le dessinateur emblématique de Thor. Voici le crossover le plus applaudit de l’Histoire… ENFIN publié en français et dans une version totalement restaurée !



« Venu d’un futur dans lequel les machines dominent le monde, un soldat de la Résistance cherche à éliminer le responsable de la suprématie de Skynet : RoboCop. Des Terminators interviennent pour empêcher l’avenir de s’altérer… mais quelque part dans le temps, Alex Murphy s’engage dans une bataille contre les cyborgs meurtriers et les humains qui veulent le tuer… »



Après des décennies d’attentes, voici votre chance de découvrir ce comic book phénoménal dans un album contenant l’histoire complète dans une version aux couleurs entièrement restaurées comprenant également de nombreux bonus, le tout sous couverture à rabats et vernis sélectif « Vestron Supra »… Radical et classe !



Un titre exceptionnel qui explose les limites des deux franchises incontournables de la S.F..



144 pages couleur

Prix : 19.95€

Sortie : Octobre 2020





--------------------------------------------------------------------------------

ALIENS, La Série Originale – vol.3 : Guerre pour la Terre

La série originale : la fin !



Créée en 1990, la troisième et dernière partie d’Aliens, La Série Originale fait revenir Ripley aux côtés de Newt et Hicks pour tenter de débarasser la Terre des Aliens.



Cet album regroupe l’intégralité des comics de la « troisième saison », toujours écrite par Mark Verheiden (producteur et scénariste des séries tv Battlestar Galactica, Falling Skies et Ash vs. Evil Dead) et entièrement dessinée par Sam Kieth (The Maxx, Batman: Scratch…). Ce second volume contient également l’épilogue The Alien, inédit en V.F. : Une histoire courte dans laquelle on apprend comment les humains se sont débarrassé du Space Jockey…







128 pages noir et blanc

Prix : 16.95€

Sortie : Décembre 2020





--------------------------------------------------------------------------------

ALIENS : Rescue

Fin de l’histoire…

Suite des 2 volumes de Aliens : Defiance et de Aliens : Resistance, Aliens : Rescue est l’ultime incursion de l’auteur Brian Wood (Terminator : Sector War, RoboCop : Citizens Arrest…) dans l’univers d’Alien.



Résumé bientôt disponible



Contient les 4 épisodes (histoire complète) et une galerie d’illustrations.



96 pages couleur

Prix : 16.95€

Sortie : Septembre 2020





Les sorties du mois de Décembre pour Vestron sont dévoilées et il y a du lourd.Perso, je suis toujours en attente du Comics sur la planète des singes et je pense me prendre un Transformers.