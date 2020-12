Caractéristiques de Fahrenheit 15th Anniversary Edition :



Possédés par des pulsions inexplicables, des citoyens honnêtes en assassinent d'autres dans toute la ville. Au hasard. En public. Le tueur, c'est vous.



Changez le gameplay à chaque action et décision.

Contrôlez la santé et la stabilité mentale des personnages.

Découvrez les motifs sombres à travers 4 personnages jouables.

Vivez une action suspensive et cinématographique sur écran partagé.

A propos de Fahrenheit :



Dans ce thriller paranormal, New York est assommée par une série de meurtres mystérieux qui suivent le même schéma : des gens ordinaires deviennent possédés et tuent de parfaits inconnus en public. L'histoire suit Lucas Kane, un simple employé de banque sujet à des activités paranomarles. Victime d'un état de transe soudain, il va commettre un meurtre sans raison apparente. Paniqué quant il revient à ses esprits, il prend la fuite sans comprendre ce qui a pu le pousser à commettre cet acte. Carla Valenti et Tyler Miles, deux détectives de police, vont alors se mettre en traque de Lukas afin d'élucider ce mystère insoluble et comprendre ce qui aurait pu pousser Lukas à agir ainsi.



Jouez les deux côtés de cette conspiration meurtrière à couper le souffle et découvrez les forces surnaturelles derrière ces crimes.

[MAJ] Le jeu sera disponible au premier trimestre 2021.Le jeu Farenheit se date, avec une sortie pour le 15 Décembre. Pour la distribution Française, nous retrouverons Just for Games. Qui distribue une tonne de jeux en boîte pour mon plus grand plaisir. FNAC 29.99€ Amazon 29.99€