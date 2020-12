Petit avis sur le clavier Vulcan de chez Roccat. Un clavier qui transpire le perfectionnisme de la marque.D'entrée de jeu, la boîte donne le ton, nous avons affaire à un produit haut de gamme. Le packaging est sobre et efficace.À l'arrière de la boîte, c'est tout aussi simple, avec les différentes caractéristiques du clavier, avec un petit commentaire d'un joueur de Fortnite (perso, je ne le connais pas le garçon).À l'ouverture de la boite, pas de plastique pour soutenir le clavier. Le carton est pile au dimensions de celui-ci. Un petit insert pour mettre le câble et une protection plastique pour le clavier.La traditionnelle notice, qui sert toujours finalement. En même temps, le jour où elle ne sera plus là je vais râler comme un vieux con !Le câble de connexion USB, en caoutchouc. Il faudra voir dans le temps pour juger de la robustesse de celui-ci.Le clavier est vraiment petit, en même temps il n'a pas de pavé numérique pour les chiffres (j'ai pas le nom désolé). Les interrupteurs mécaniques Titan pour une frappe précise font leurs effets.Le clavier est extra fin je trouve, les finitions sont excellentes, il est fait en aluminium anodisé qui donne son petit effet.La mollette sert à régler le son mais aussi l'éclairage du clavier.Comme tous les claviers d'aujourd'hui, le Vulcan TKL s'illumine lorsque celui-ci est allumé. Ça fait toujours son effet de voir les lumières dans la nuit (j'aime bien ça, je le dis toujours mais je kiff)Le clavier propose un confort lors de grosses sessions d'écriture ou de jeux. Le clavier se nettoie hyper facilement et ça c'est cool, comparé à un clavier classique qui lui est bien galère à nettoyer. Avec toujours la possibilité de configurer son clavier avec le logiciel Roccat Swarm. Pour les Switch, c'est vraiment le top, peu de bruit un confort au toucher, du tout bon pour moi.