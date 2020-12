Les Tortues Ninja - Tmnt, T12 : Chasse Aux Fantômes

Tandis que les Foot se remettent de l'attaque surprise de Kitsune, les Fantômes des Rues profitent de la vulnérabilité du clan pour passer à l'offensive. Mais pourquoi Splinter semble-t-il si calme ? L'orage gronde et des tensions se font sentir entre les Tortues et leur seinsei, alors que leur ami Harold est en danger et que les Dragons Pourpres rejoignent la bataille avec un nouveau leader qui en surprendra plus d'un.

Auteur : Ryan Parrot

Auteur : Simone Di Meo



Prix : 16.90€

Date de sortie : 09 Décembre 2020



Après un mois de Novembre super riche avec TMNT Classics Tome 2 et TMNT & Power Rangers, HiComics nous propose un mois de Décembre plus calme avec une sortie, celle du tome 12 des TMNT.D'ailleurs, je viens de voir que Glénat avait lâché les Power Rangers fautes de ventes suffisamment élevés.[pos=centre]--------------------------------------------------------------------------------[/pos