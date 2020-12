Batman & Robin Intégrale Tome 3



Bien que la mort de son fils unique, Damian, ait été l'épreuve la plus douloureuse de sa carrière, Batman a su remonter la pente et trouver le courage d'affronter les pires menaces de Gotham.

Mais Ra's al Ghul ne l'entend pas de cette oreille et tente par tous les moyens de ressusciter celui qui est également son petit-fils. Contenu : Batman & Robin #29-40 ; Robin Rises : Omega #1 ; Robin Rises : Alpha #1 ; Batman and Robin Annual #3 ; Secret Origins #4

Contenu vo : Batman and Robin #29-40 ; Robin Rises : Omega #1 ; Robin Rises : Alpha #1 ; Batman and Robin Annual #3 ; Secret Origins #4



Série :

Date de sortie :

Pagination :

Prix : 28€

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------



Batman bimestriel #7



Nouvelle équipe !

À peine sorti de la machine à cauchemars dans laquelle ses adversaires l'avaient piégé, Batman prend la mesure des ennemis qui se dressent devant lui : Bane s'est installé dans le Manoir Wayne et dispose d'une aide inattendue en la personne du Chevalier Noir d'un autre univers, en qui il reconnaît son père, Thomas Wayne. Par Tom KING, Jorge FORNÉS et Mikel JANÍN. Luttant contre une nouvelle génération de la famille Arkham, le protecteur de Gotham City doit bientôt faire face à l'héritage du Faucheur. Par Peter J. TOMASI, Brad WALKER, Travis MOORE et Max RAYNOR. Pendant ce temps, la nouvelle équipe que Batman a formée dans le but de protéger Gotham et le monde en son absence a fort à faire, alors que des surhommes mènent une guerre susceptible de faire de nombreuses victimes. Les Outsiders se lancent dans la bagarre sans se douter qu'ils sont sur le point d'affronter Ra's al Ghul. Par Bryan HILL et Dexter SOY.





Série : Batman bimestriel

Date de sortie : 04 décembre 2020

Pagination : 336 pages

Prix : 14€

Amazon

Fnac

Urban Comics

----------------------------------------





Batman The Dailies Tome 2



Dans les années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, Batman et Robin n'étaient pas seulement des héros de comic books ou de serials, ils évoluaient également dans les pages des différents quotidiens des États-Unis.

Enquêtant sur des affaires criminelles intenses et retrouvant même leur pire ennemi, le Joker, Batman et Robin y évoluaient dans des aventures concoctées, entre autres, par leurs co-créateurs, Bob KANE et Bill FINGER : un univers de film noir passionnant où le danger guette à tous les coins de rue !

Contenu vo : Batman The Dailies Vol.2 (1944-1945)

----------------------------------------



Geoff Johns Presente Green Lantern Integrale 7



Hal Jordan et Sinestro semblent avoir péri face à Black Hand.

Leur anneau sélectionne dès lors un nouveau Green Lantern : Simon Baz, jeune homme lancé dans une course-poursuite avec la police de Dearborn. Son baptême du feu l'opposera à la Ligue de Justice et à la menace de la Troisième Armée !

Contenu vo : Contenu : Green Lantern #0, 13-20 + Green Lantern Corps #16 + Green Lantern Corps Annual #1 + Green Lantern: New Guardians #19

----------------------------------------





Life Is Strange Tome 2



Trois ans après les événements survenus à Arcadia Bay, Max Caulfield s'est retrouvée prise au piège d'une réalité inconnue.

Son nouveau monde semble trop beau pour être vrai : Rachel, disparue dans d'horribles circonstances dans la ligne temporelle de Max, est ici bien vivante et désormais en couple avec Chloé. Mais alors que les échos d'autres chronologies se répercutent sur le passé et le futur, un mystérieux garçon, Tristan, révèle la dure réalité derrière ce « meilleur des mondes ».

Contenu vo : LIFE IS STRANGE vol.2 : Waves (#5-

----------------------------------------





New Teen Titans Tome 4



Coup de tonnerre au sein des Teen Titans : la benjamine Terra, leur nouvelle coéquipière est en réalité une alliée de Deathstroke l'Exterminateur, leur ennemi juré !

Négociant un Contrat Judas avec les têtes pensantes de la R.U.C.H.E., il neutralise un à un les membres des Titans jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leur chef : Dick Grayson. Ayant abandonné son identité de Robin, il se façonne un nouveau costume et un nouvel équipement afin de sauver ses coéquipiers sous le pseudonyme de Nightwing !

----------------------------------------





Nightwing Intégrale Tome 2







Au sortir des attaques du Joker et de la perte d'un de ses meilleurs amis, Dick Grayson décide de déménager de Gotham pour Chicago.

Là, Nightwing devra enquêter sur un nouvel adversaire, un cyber-criminel surnommé « le Farceur », ainsi que sur le tristement célèbre assassin de ses parents : Tony Zucco.

Contenu vo : Nightwing #17-30 + Annual #1

----------------------------------------



Wonder Woman - Dead Earth



Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif.

Piégée au coeur de cette plaine stérile tapissée des cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la Princesse Amazone se doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques et tâche tant bien que mal de découvrir les secrets cachée sous la poussière de cette terre morte et désolée.

Contenu vo : Wonder Woman - Dead Earth #1-4

----------------------------------------

Les sorties du mois de Décembre chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, attention quand-même au risque de report sur certains comics.Et vous, vous allez prendre quoi ?