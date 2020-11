"Kyūdō est la méditation en action. Les explosions font partie de cette action." - Hibana







Uniquement disponible aux US comme souvent malheureusement !

Pure Arts dévoile une figurine Hibana du jeu Rainbow Six Siege en collaboration avec Ubisoft.Pour rappel, Rainbow Six Siege, c'est des millions de joueurs dans le monde, après un lancement un peu "chaotique", le jeu à trouvé sa communauté après moult patch pour améliorer l'expérience de jeu. Et le résultat est aujourd'hui dingue avec du contenu en pagaille et surtout une future arrivée sur les consoles Series X|S et PS5.Cette image est vraiment ouf, j'aime bien les mise en scène comme ça.La figurine mesure pas moins de 30 cm, elle possède beaucoup d'accessoires dont un arc, des flèches mais aussi un gun.La lanterne contient une LED qui peu faire son petit effet une fois allumé (des piles seront nécessaires, point de câble USB ici)Comme d'habitude, Pure Arts fait du super boulot, sur les détails et le rendu (sur photo du moins) donne un super résultat.499.99€Limitée à seulement 999 exemplaires monde.